영암군, SNS 구독자 11만 돌파 관광 홍보 확대

2027~2028 영암 방문의 해 앞두고 콘텐츠 강화

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영암군이 SNS 기반 관광 홍보로 구독자 11만 명을 넘기며 방문의 해 준비에 속도를 내고 있다.

영암군은 2027~2028 영암 방문의 해를 앞두고 문화·관광자원 홍보를 확대하고 있다고 22일 밝혔다.

인스타그램 게시물. [사진=영암군] 2026.07.22 ej7648@newspim.com

군 공식 SNS는 유튜브 인스타그램 페이스북 카카오톡 블로그를 포함한다. 구독자 수는 2022년 1만 6000여 명에서 올해 6월 11만 4000여 명으로 증가했다. 지역 관광 홍보의 핵심 창구로 자리 잡았다는 평가다.

군은 최근 외국인이 구림마을 고택과 전통문화를 체험하는 영상 2편을 제작해 지난 20일과 22일 유튜브에 공개했다. '프랑스에서 왔어요 영암 구림마을 여행기'에는 유복 체험 회사정 가야금 공연 관람 낭주최씨 종가 전통음식 체험이 담겼다. 외국인 시선으로 역사와 문화를 소개해 관심을 끌고 있다.

여름 관광지 월출산 기찬랜드 홍보도 이어졌다. 자연경관과 물놀이 시설을 담은 숏폼 영상과 카드뉴스를 제작했다. 전국 단위 SNS 광고도 병행했다. 관련 콘텐츠는 각각 1000회 이상 공유됐다. 여름 관광객 유치에 기여하고 있다는 설명이다.

공직자가 직접 관광지를 소개하는 SNS 홍보 경진대회도 추진한다. 공직자와 SNS 서포터즈 참여를 확대해 콘텐츠를 다변화할 계획이다. 우승희 군수는 영암의 쉼과 회복의 매력을 담은 콘텐츠를 꾸준히 제작해 온라인 관심이 실제 방문으로 이어지도록 하겠다고 말했다.

ej7648@newspim.com