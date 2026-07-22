천호성 전북교육감·학부모회협의회, 첫 소통…교육공동체 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감은 22일 전북 학부모회협의회와 간담회를 열고 전북교육 발전 방향을 논의했다.
- 학부모회는 활성화·소통 확대·정기적 협의 등 교육공동체 협력 방안을 제안했다.
- 교육청과 학부모회는 학부모 의견을 정책에 반영하고 공교육 발전을 위해 지속 협력하기로 했다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감은 22일 전북 학부모회협의회와 만나 교육 발전 방향을 논의하고 지속적인 소통과 협력 강화를 약속했다고 밝혔다.
천 교육감은 이날 교육감실에서 전북 학부모회협의회 대표들과 간담회를 갖고 학생들의 건강한 성장과 행복한 학교를 위한 교육 현장 의견을 청취했다.
전북 학부모회협의회는 도내 시군 학부모회협의회 대표들로 구성된 단체로 이번 간담회는 학부모와 교육청이 전북교육 발전 방안을 함께 모색하는 자리로 마련됐다.
이날 학부모회협의회는 학부모회 활성화와 학교·학부모 간 소통 확대, 교육청과 학부모회 간 정기적인 소통체계 구축, 교육공동체 협력 방안 등 다양한 정책 의견을 제안했다.
참석자들은 학부모회가 학교와 지역사회를 연결하는 교육공동체의 핵심 역할을 수행할 수 있도록 협력을 강화하고 학생 성장과 공교육 발전이라는 공동 목표를 위해 함께 노력하기로 했다.
천 교육감은 학부모 의견이 교육정책 수립 과정에 반영될 수 있도록 지속적인 소통 창구 역할을 당부했다.
천 교육감은 "학부모는 학교교육의 중요한 주체이자 동반자"라며 "현장의 목소리를 교육정책에 적극 반영하고 지속적인 소통과 협력을 통해 아이들이 미래를 살아갈 힘을 키울 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
이상순 전북 학부모회협의회장은 "학교와 가정을 잇는 가교 역할을 충실히 수행하고 학생·학부모·교직원이 함께 성장하는 전북교육을 위해 책임 있는 활동을 이어가겠다"고 말햤다.
lbs0964@newspim.com