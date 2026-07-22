천호성 전북교육감·학부모회협의회, 첫 소통…교육공동체 협력 강화

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학생 성장과 행복한 학교 조성 목표…교육정책 반영 위한 협력 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감은 22일 전북 학부모회협의회와 만나 교육 발전 방향을 논의하고 지속적인 소통과 협력 강화를 약속했다고 밝혔다.

천 교육감은 이날 교육감실에서 전북 학부모회협의회 대표들과 간담회를 갖고 학생들의 건강한 성장과 행복한 학교를 위한 교육 현장 의견을 청취했다.

전북 학부모회협의회 간담회[사진=전북교육청]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

전북 학부모회협의회는 도내 시군 학부모회협의회 대표들로 구성된 단체로 이번 간담회는 학부모와 교육청이 전북교육 발전 방안을 함께 모색하는 자리로 마련됐다.

이날 학부모회협의회는 학부모회 활성화와 학교·학부모 간 소통 확대, 교육청과 학부모회 간 정기적인 소통체계 구축, 교육공동체 협력 방안 등 다양한 정책 의견을 제안했다.

참석자들은 학부모회가 학교와 지역사회를 연결하는 교육공동체의 핵심 역할을 수행할 수 있도록 협력을 강화하고 학생 성장과 공교육 발전이라는 공동 목표를 위해 함께 노력하기로 했다.

천 교육감은 학부모 의견이 교육정책 수립 과정에 반영될 수 있도록 지속적인 소통 창구 역할을 당부했다.

천 교육감은 "학부모는 학교교육의 중요한 주체이자 동반자"라며 "현장의 목소리를 교육정책에 적극 반영하고 지속적인 소통과 협력을 통해 아이들이 미래를 살아갈 힘을 키울 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

이상순 전북 학부모회협의회장은 "학교와 가정을 잇는 가교 역할을 충실히 수행하고 학생·학부모·교직원이 함께 성장하는 전북교육을 위해 책임 있는 활동을 이어가겠다"고 말햤다.

lbs0964@newspim.com