클릭비, 완전체로 '쇼챔피언' 출격…음악 방송으로 활동 확장

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8월 11년 만의 7인 단독 콘서트 기세 잇는다

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 클릭비(Click-B)가 완전체 활동 무대를 음악 방송으로 확대한다.

22일 클릭비는 이날 오후 5시 생방송으로 진행되는 MBC M 음악 프로그램 '쇼챔피언'에 출연한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 클릭비 콘서트 포스터 [사진=쇼온컴퍼니] 2026.07.22 taeyi427@newspim.com

최근 다양한 지상파 및 케이블 예능과 라디오 프로그램을 오가며 활동 재개를 알린 클릭비는 이번 '쇼챔피언' 출연을 통해 음악 방송으로까지 전방위적인 활동 반경을 넓히게 됐다.

멤버 전원이 함께 서는 생방송 무대에서 클릭비는 오랜 시간 다져온 팀워크를 바탕으로 완성도 높은 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 과거 추억을 소환하는 데 그치지 않고, 현재 진행형 그룹으로서의 존재감을 입증하겠다는 구상이다.

다채로운 방송 활동으로 세대를 아우르는 소통을 이어가는 가운데 이번 무대는 오는 8월 예정된 단독 콘서트의 기대감을 높이는 계기가 될 것으로 보인다.

올해 데뷔 27주년을 맞은 클릭비의 단독 콘서트 'CLICK-B RE:CLICK (한여름밤의 꿈 Vol.2)'은 오는 8월 8일과 9일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 개최된다. 멤버 7인 전원이 함께 무대에 오르는 것은 2015년 공연 이후 11년 만이다.

클릭비는 '쇼챔피언' 출연을 시작으로 대표 히트곡 연습에 매진하는 등 단독 콘서트 준비에 총력을 기울일 계획이다.

taeyi427@newspim.com