SC제일은행, 도곡에 프라이빗 뱅킹 센터 개설...자산관리 강화

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행이 22일 강남 도곡동에 고액자산가 대상 도곡 프라이빗 뱅킹 센터를 개설했다.
- 예치자산 10억원 이상 고객을 위한 자산관리 거점을 확대해 강남권 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.
- 경력직 전담 인력 배치와 글로벌 투자·상속 설계, 프리미엄 공간·서비스로 맞춤 자산관리를 강화했다.
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고액자산가 대상 맞춤형 서비스 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 고액자산가 대상 자산관리 사업 확대에 나섰다.
SC제일은행은 서울 강남구 도곡동에 '도곡 프라이빗 뱅킹 센터'를 개설하고 글로벌 자산관리 서비스를 강화한다고 22일 밝혔다.
이번 센터는 예치 자산 10억원 이상 고객을 대상으로 한 자산관리 특화 거점으로, 지난해 압구정 센터에 이어 두 번째로 마련됐다. 자산관리 수요가 높은 강남권 핵심 지역에 거점을 확대해 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.
센터에는 평균 10년 이상의 경력을 갖춘 전담 직원과 투자·외환 전문가가 상주하며, 글로벌 투자 전략을 기반으로 맞춤형 포트폴리오 상담을 제공한다. 상속·증여, 가업승계 등 자산 이전 설계와 프리미엄 라이프스타일 서비스도 함께 지원한다.
공간 구성도 차별화했다. 프라이빗 상담실과 세미나 공간, 대여금고 등을 갖추고 미술 작품 전시와 바리스타 서비스 등을 통해 고객 경험을 강화했다.
peterbreak22@newspim.com