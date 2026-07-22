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경남도, 노인일자리 최우수상 수상…8년 만의 성과 재확인

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  • 경남도가 22일 노인일자리 지원사업 평가에서 광역지자체 부문 최우수상을 받았다
  • 도내 창원시·창녕군과 19개 수행기관도 우수 평가를 받아 인센티브 1억5800만 원을 확보했다
  • 경남도는 공익활동 참여자 추가 지원과 주거에너지 보안관 시범사업 등 경남형 노인일자리 모델을 확대하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창원시 최우수상, 창녕군 우수상
경남형 노인일자리 모델 개발 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 노인일자리 추진 역량을 다시 한번 입증했다.

도는 보건복지부가 실시한 2026년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가에서 광역지자체 부문 최우수상에 선정됐다고 22일 밝혔다. 이번 평가는 전국 광역 및 기초자치단체와 노인일자리 수행기관을 대상으로 진행됐다.

경남도가 보건복지부 주관 2026년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가에서 광역지자체 부문 최우수상을 수상했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

광역지자체 평가는 전국 17개 시·도 가운데 대상 1곳, 최우수상 2곳만 뽑는 방식으로 이뤄졌다. 경남도는 2018년 이후 8년 만에 광역지자체 최우수상을 다시 수상하며 노인일자리 정책과 사업 추진 성과를 인정받았다.

노인일자리 및 사회활동 지원사업은 어르신에게 사회참여와 소득창출 기회를 제공해 노후 삶의 안정과 건강을 뒷받침하는 제도다. 시니어클럽, 대한노인회 지회, 노인복지관 등 수행기관을 중심으로 노인공익활동, 역량활용형, 공동체사업단, 취업 지원 등 다양한 유형의 일자리를 제공하고 있다.

이번 평가에서는 도내 시군과 수행기관도 두드러진 성과를 냈다. 시군구 부문에서 창원시가 최우수상, 창녕군이 우수상을 받아 경남지역 기초자치단체의 노인일자리 사업 추진 성과를 확인했다.

수행기관 부문에서는 전국 1194개 노인일자리 수행기관 가운데 상위 19%에 해당하는 222개 기관이 우수 수행기관으로 선정됐다. 경남에서는 도내 19개 수행기관이 총 21건의 우수 수행기관으로 이름을 올렸다.

이에 따라 기관별 평가등급에 따라 500만 원에서 최대 1500만 원까지, 총 1억5800만 원의 인센티브가 지원된다.

계량평가에서는 합천노인통합지원센터 등 도내 19개 수행기관이 우수 수행기관으로 선정됐다. 비계량평가에서는 의령시니어클럽의 '영농푸르미'와 마산시니어클럽의 '현수막살림이' 사업이 우수사례로 뽑혀 현장 중심의 사업 운영과 창의적 모델로 평가를 받았다.

도는 이번 평가 결과를 바탕으로 도내 시군 및 수행기관과 우수사례를 공유하고 현장 중심 컨설팅과 점검을 강화해 노인일자리 사업의 질적 수준을 높여 나간다는 방침이다.

도는 광역지자체 중 처음으로 2025년 하반기부터 공익활동 노인일자리 참여자 5만5000명에게 월 1만 원의 활동비를 추가 지원하고 있다.

민간 재원을 활용한 '주거에너지 보안관' 노인일자리 시범사업을 통해 취약계층 주거환경 개선(LED 조명 설치 등)을 추진하는 등 생활밀착형 복지 서비스를 결합한 경남형 노인일자리 모델도 개발·확대하고 있다.

김영선 복지여성국장은 "이번 최우수상은 시군과 수행기관이 함께 만든 성과"라며 "어르신들의 경험과 역량을 살릴 수 있는 노인일자리를 지속적으로 확대하고, 안정적인 사회활동 지원을 통해 활기 있는 노후를 뒷받침하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
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