포천시보건소, 만60세 이상 '소흘건행백세' 프로그램 2기 개강

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 포천시보건소 소흘건강생활지원센터는 지난 21일 노쇠예방관리사업 '소흘건행백세' 2기 개강식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다.

포천시 소흘건강생활지원센터, '소흘건행백세' 2기 개강식 모습.[사진=포천시]

22일 포천시에 따르면 이번 개강식은 개회사를 시작으로 신체활동 강사 소개와 스트레칭 교육, 담당자의 프로그램 운영 일정 및 주요 내용 안내, 질의응답 순으로 진행됐다.

'소흘건행백세'는 소흘읍에 거주하는 만 60세 이상 어르신을 대상으로 신체활동, 낙상예방, 영양관리, 정신건강, 구강건강 등 통합 건강관리 서비스를 제공하는 노쇠예방 프로그램이다.

'소흘에서 건강하고 행복하게 백세까지'라는 의미를 담아 건강한 노화와 자립적인 노후생활을 지원하는 데 목적을 두고 있다.

2기 프로그램은 오는 7월 27일부터 11월 12일까지 총 16주간 운영되며 매주 월·화·목요일 오전 10시 30분부터 11시 40분까지 진행된다.

참여자에게는 사전·사후 건강평가를 통해 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 신체기능, 영양상태 등 건강 변화를 체계적으로 확인하고 평가 결과를 바탕으로 맞춤형 건강관리 서비스가 제공된다.

프로그램은 신체활동, 낙상예방, 영양관리, 정신건강, 구강건강 등 다양한 건강증진 활동으로 구성되며 참여 어르신에게 단백질 보충제 제공, 개인별 건강상담, 수료증 수여, 우수 참여자 시상 등 실질적인 혜택을 지원해 지속적인 건강생활 실천을 유도한다.

소흘건강생활지원센터 관계자는 "이번 2기 프로그램을 통해 참여 어르신들이 스스로 건강을 관리하는 습관을 기르고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.

한편 소흘건강생활지원센터는 지역 주민의 건강생활 실천과 만성질환 예방을 위해 다양한 건강증진 프로그램을 운영 중이며, 프로그램 관련 문의는 소흘건강생활지원센터(031-538-3796)로 하면 된다.

asj7376@newspim.com