비오씨이민, 리스크 분석 중심 미국 투자이민 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 비오씨이민이 매주 화요일 미국 투자이민 세미나를 진행했다
- 세미나에서 공공·민간 EB-5 프로젝트 위험과 구조를 비교 분석했다
- 객관적 기준을 제공해 투자자가 직접 위험을 검토하도록 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 미국 투자이민 전문기업 비오씨이민(BOC이민)이 매주 화요일 미국 투자이민(EB-5) 관련 세미나를 개최한다고 밝혔다.
최근 미국 유학생 체류 규정 변경과 비자 심사 강화 기조에 따라 자녀의 학업 및 현지 정착을 위해 미국 영주권 취득을 검토하는 사례가 늘고 있다. 비오씨이민은 이러한 시장 수요에 대응해 투자 프로젝트를 객관적으로 검토할 수 있는 정보 전달에 초점을 맞춰 세미나를 기획했다.
이번 세미나에서는 실제 사례를 바탕으로 주요 EB-5 프로젝트의 비교 분석이 진행된다. 공공 프로젝트와 민간 프로젝트의 자금 구조, 담보, 사업성 및 상환 계획 차이를 살펴보고, 공공 프로젝트 투자 시 사전 확인해야 할 잠재적 위험 요소를 다룰 예정이다.
또한 단독 프로젝트의 특징과 체크포인트를 비롯해 실제 이민청원(I-526E) 거절 사례 분석, 수속 과정에서 발생할 수 있는 주요 변수 등에 대해서도 설명이 이뤄진다.
비오씨이민 측은 특정 프로젝트 권유가 아닌 객관적인 분석 기준을 제공해 투자자가 직접 위험 요소를 검토하고 합리적인 선택을 할 수 있도록 지원하는 것이 이번 세미나의 목적이라고 설명했다.
해당 세미나는 매주 화요일 사전 예약제로 진행되며, 참석자에게는 프로젝트 분석 및 투자이민 수속 절차에 대한 개별 상담이 함께 제공된다.
ohzin@newspim.com