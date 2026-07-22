금천구, 2027학년도 대입 수시 설명회...집중상담 운영

'입시 베스트셀러' 박권우 강사 초청...8월 8일 구청 대강당서 진행

전문가 1대 1 심층 컨설팅...학생부 기반 맞춤형 전략 수립 도움 제공

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 금천구는 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 수험생과 학부모를 위한 입시 설명회와 맞춤형 진학 상담을 마련한다.

금천구는 수시 전형에 대한 정확한 정보를 제공하고 학생별 맞춤형 지원 전략 수립을 돕기 위해 '2027학년도 대입 수시 설명회'와 '수시모집 대비 집중상담'을 운영한다고 22일 밝혔다.

2027년도 대입 수시 설명회 홍보 포스터 [사진=금천구]

수시 설명회는 8월 8일 오후 2시 금천구청 12층 대강당에서 열린다. '수박먹고 대학간다'의 저자인 박권우 이대부고 진로진학부장이 강사로 나서 2027학년도 수시 전형 특징과 주요 대학별 지원 전략, 수시 지원 핵심 체크포인트 등을 설명한다. 모집 대상은 관내 수험생과 학부모 200명이며, 금천진로진학지원센터 누리집에서 선착순 접수한다.

1대 1 맞춤형 '수시모집 대비 집중상담'은 8월 5일부터 9월 8일까지 금천진로진학지원센터에서 진행된다. 상담에는 서울 주요 대학 입학사정관 출신과 평균 15년 이상 경력의 입시 전문가가 참여한다. 학생부를 바탕으로 약 50분간 학생부 분석, 전형 추천, 희망 대학·학과 지원 가능성 등을 진단하고 맞춤형 지원 전략을 제시할 예정이다.

최기찬 금천구청장은 "수시 모집은 자신의 강점을 정확히 파악하고 그에 맞는 전략을 세우는 것이 중요하다"며 "이번 설명회와 상담이 학생들의 성공적인 진학에 도움이 되도록 양질의 진학 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

blue99@newspim.com