엘앤씨바이오 메가너브, 국내 주요 대학병원 40여 곳 도입

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오가 23일 동종신경이식재 메가너브를 국내 주요 대학병원 40곳에 도입했다고 밝혔다.
- 메가너브는 수화형으로 해동 과정 없이 사용 가능해 수술 준비 시간을 단축하고 기존 수입품보다 보험 급여 상한금액을 약 40% 낮췄다.
- 국산 동종신경이식재 도입으로 해외 제품 중심 시장에 새로운 선택지가 생기며 주요 상급종합병원에서 임상 연구와 적응증 확대가 진행 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 자사의 동종신경이식재 메가너브를 국내 주요 대학병원 40곳에 도입했다고 23일 밝혔다.
메가너브는 신경 결손 부위 재건을 위해 사용하는 신경외세포기질(Nerve ECM) 기반 동종신경이식재다. 정형외과, 성형외과, 구강악안면외과 등 다양한 진료과에서 활용되며, 상지 말초신경 손상 재건과 하치조신경·설신경 재건, 구강암 절제 후 신경 결손, 안면신경 재건, 신경종 치료 등 여러 신경재건 분야에 적용되고 있다.
회사에 따르면 국내 동종신경이식재 시장은 오랜 기간 해외 수입 제품 중심으로 형성돼 왔다. 글로벌 시장에서는 미국 악소젠의 제품이 주로 사용되나, 냉동 상태로 공급돼 수술 전 해동 과정이 필요하고 신경 결손 길이에 따라 치료재료 비용이 수백만원에서 1,000만원 이상 발생하는 경우도 있어 의료기관과 환자 모두에게 부담이 됐다.
메가너브는 이러한 한계를 개선하기 위해 수화형(Ready-to-Use) 제품으로 개발됐다. 별도의 해동 과정 없이 바로 사용할 수 있어 수술 준비 시간을 단축할 수 있으며, 보관과 사용 과정의 편의성을 높였다. 엘앤씨바이오는 동종신경이식재의 국산화를 통해 기존 수입 제품 대비 약 40% 낮은 수준의 보험 급여 상한금액을 확보하며 가격 경쟁력을 높였다.
메가너브가 주요 대학병원 40곳에 도입된 배경으로는 수화형 제품의 높은 사용 편의성, 가격 경쟁력, 안정적인 국내 공급 체계가 꼽힌다. 해외 제품 중심이었던 시장에서 국산 동종신경이식재라는 새로운 선택지가 마련되면서 의료진의 활용 범위가 확대되고 있다.
한편 메가너브는 신촌세브란스병원, 삼성서울병원, 서울아산병원, 강남세브란스병원 등 주요 상급종합병원에서 다양한 임상 연구가 진행 중이며, 신경재건 분야에서 적응증 확대와 임상적 근거 확보를 위한 연구가 지속되고 있다.
nylee54@newspim.com