코나아이, '몽키트래블제로카드' 출시

여행 상품 결제부터 현지 이용까지 혜택 제공

코나아이 결제 시스템 연동…고객 혜택 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코나아이는 여행 플랫폼 몽키트래블과 협업해 여행 준비 단계부터 현지 이용까지 다양한 혜택을 제공하는 '몽키트래블제로카드'를 출시한다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 제휴카드는 해외 현지 결제 중심이었던 기존 여행 특화카드와 달리 여행 상품을 예약하고 결제하는 단계부터 혜택을 제공하도록 설계됐다. 코나아이는 여행 전 과정으로 혜택 범위를 확대해 고객 편의와 실질적인 할인 효과를 높인다는 계획이다.

몽키트래블은 태국을 비롯해 필리핀, 베트남, 일본, 괌·사이판, 대만 등 아시아 주요 지역에서 호텔과 골프, 투어, 스파 등을 예약할 수 있는 자유여행 플랫폼으로 약 80만명의 회원을 보유하고 있다.

'몽키트래블제로카드' 출시 이미지. [사진=코나아이]

양사는 몽키트래블 여행 플랫폼과 코나아이의 결제 시스템을 직접 연동해 고객 혜택을 강화하는 구조를 구축했다. 몽키트래블은 사이트 내에서 해당 카드로 바로 결제할 수 있는 환경을 마련하고, 결제 과정에서 절감되는 PG 수수료 일부를 고객 혜택으로 환원할 예정이다.

카드 이용자는 여행 상품 결제 단계뿐 아니라 해외 현지에서도 다양한 혜택을 받을 수 있다. 해외 결제 시 공항 라운지를 일반 이용가보다 최대 50% 할인된 가격에 이용할 수 있으며, 캐시백과 여행 관련 할인, 스페셜 상품 등 다양한 서비스도 제공된다.

코나아이는 이번 협업을 통해 몽키트래블 회원들에게 결제 혜택을 확대하는 동시에 여행 준비부터 현지 이용까지 이어지는 결제 경험을 강화한다는 방침이다. 향후 몽키트래블의 해외 법인 네트워크를 기반으로 서비스 적용 국가도 순차적으로 확대할 계획이다.

변동훈 코나아이 사장은 "이번 제휴카드는 코나아이의 결제 기술을 실제 거래가 이뤄지는 여행 플랫폼과 직접 연동해 혜택을 설계한 사례"라며 "앞으로도 여행 산업의 다양한 파트너사와 협력해 결제 기반 서비스를 해외 시장으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com