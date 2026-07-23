[인사] 예금보험공사

AI 핵심 요약beta
- 예금보험공사가 23일 승진 인사를 단행했다
- 1급부터 4급·사무서무직·업무지원직 등 다수 승진했다
- 본부장·부서장·팀장 신규 보임 및 전보 인사 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<승진>
◇1급
▲성과경영실장 장은익 ▲금투리스크관리부장 황우진 ▲재무관리부장 최지만
◇2급
▲기획조정부 팀장 김도형 ▲금융회사경영지원부 팀장 최용석 ▲예금보험연구소 팀장 김민경 ▲인사지원부 팀장 김대의
◇3급
▲김은애 ▲김지수 ▲김철현 ▲윤슬기 ▲정원식 ▲최주영 ▲하성규
◇4급
▲고혜빈 ▲김송희 ▲김지수 ▲박민영 ▲심미령 ▲이명준 ▲이 삭 ▲이지완 ▲임찬우 ▲정숙연 ▲조해정 ▲조현재 ▲최 선 ▲하준호 ▲한지수
◇사무서무직, 업무지원직
▲박준용(2등급) ▲연주영(3등급) ▲정은수(3등급) ▲노하나(3등급)
<신규보임>
◇본부장
▲경영지원본부장 윤성욱 ▲금융안정본부장 장영갑
◇부서장
▲상호금융지원부장 박상희 ▲AI전략부장 강병완 ▲IT운영부장 신동민 ▲우체국금융개발원 파견 한성주 ▲경찰대학 파견 강동훈 ▲금융감독원 파견 고기태 ▲서울지역 통할실장 박상엽 ▲한국무역보험공사 파견 홍성찬
◇팀장
▲홍보실 팀장 김수애 ▲보험리스크관리부 팀장 김찬영 ▲관리지원부 팀장 류효석 ▲금융안정실 팀장 최종원 ▲금융안정실 팀장 서아라 ▲상호금융지원부 팀장 이순구 ▲예금보험제도개선TF 팀장 심동관 ▲채권관리부 팀장 손수민 ▲관리지원부 팀장 육진관 ▲국무조정실 파견 안효상
<전보>
◇부서장
▲기획조정부장 진호정 ▲내부통제부장 박병극 ▲국제협력실장 윤홍규 ▲홍보실장 염유동 ▲차등평가부장 조계황 ▲은행리스크관리부장 이지현 ▲금투리스크관리부장 황인목 ▲저축은행리스크관리부장 양동완 ▲금융회사경영지원부장 박해범 ▲금융정리부장 박용식 ▲예금보호정책부장 최지만 ▲착오송금반환지원부장 윤성원 ▲기금정책부장 이인락 ▲예금보험제도개선TF실장 김경중 ▲회수기획부장 우정수 ▲조사기획부장 정의석 ▲부실책임조사실장 김현석 ▲인사지원부장 황우진 ▲관리지원부장 남영진 ▲비서실장 이광섭 ▲한국은행 파견 강호성 ▲충청지역 통할실장 유성기 ▲파산재단 파견 최승호
peterbreak22@newspim.com