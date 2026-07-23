케이쓰리아이, 유니티와 3D 생성형 플러그인 론칭

AI 핵심 요약beta
- 케이쓰리아이는 23일 유니티 행사서 3D 플러그인을 출시했다.
- XR Framework-3DGR은 생성부터 최적화까지 한 번에 처리한다.
- 회사는 글로벌 미들웨어 시장 공략과 매출 창출에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이쓰리아이가 유니티 생태계를 통해 3D 생성형 플러그인을 공식 출시했다. 회사는 유니티가 주최하는 'Unite Seoul 2026' 행사에서 3D 생성형 플러그인 'XR Framework-3DGR'을 선보였다고 23일 밝혔다.
XR Framework-3DGR은 생성형 엔진의 프롬프트 입력부터 결과물 생성, 최적화까지 전 과정을 한 번에 처리하는 플러그인이다. 월드 랩스, 메시, 트리포, 로딘, 블록에이드 랩스 스카이박스 등 다양한 글로벌 생성형 3D 에셋 엔진을 지원한다. 오픈소스 최적화 도구인 메시옵티마이저를 연동해 생성된 에셋의 최적화까지 처리할 수 있다는 게 특징이다.
회사에 따르면 이를 통해 유니티 환경에서 3D 생성형 엔진을 효율적으로 활용할 수 있다. 케이쓰리아이는 신규 플러그인 출시를 계기로 글로벌 미들웨어 시장 진출에 나선다. 향후 그래픽 최적화에 초점을 맞춰 플러그인을 고도화하고 생성형 AI 기반으로 재편되는 3D 에셋 시장에서 매출을 창출할 계획이다.
최근 글로벌 빅테크 기업들이 실시간 3D 콘텐츠 제작 시장에 생성형 AI를 빠르게 도입하고 있다. 엔비디아는 3D 에셋 생성이 가능한 생성형 AI 기술을 선보이고 있으며, 구글 딥마인드는 텍스트 프롬프트 기반의 실시간 3D 환경 생성 기술을 공개했다.
회사 관계자는 "글로벌 대기업들이 3D 에셋 생성형 엔진 개발을 확대하면서 기존 제작 환경과의 연동 및 최적화 미들웨어 수요가 급증하고 있다"며 "다양한 글로벌 3D 엔진 연계가 가능한 신규 미들웨어를 통해 게임, XR, VR, 영화 등 고품질 3D 콘텐츠 시장을 공략할 것"이라고 말했다.
한편 케이쓰리아이는 최근 유니티와 공식 파트너십을 체결했다. 이번 행사 참가를 통해 유니티 플랫폼 연동 프로젝트 수행 기반을 마련했다.
nylee54@newspim.com