송석준 "'장동혁 비판 징계'는 자폭...국민의힘 극심한 위기로 몰아넣을 것"

"한동훈 제명·배현진 가처분 때처럼 또 망신 당할 것"

"지선 패배 책임지고 물러나야…징계 강행시 사퇴론만 거세져"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송석준 국민의힘 의원은 23일 국민의힘 윤리위원회가 친한(친한동훈)계와 소장파 등 당내 장동혁 대표 비판 세력에 대한 징계 절차에 착수한 것과 관련해 "내부총질을 넘어서 자폭 행위로 이어질 수 있다"며 윤리위의 징계 추진 중단을 촉구했다.

송 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 장동혁 당대표와 당 지도부의 징계 움직임을 '오만한 행태'로 규정하며 이같이 밝혔다.

송석준 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌TV]

송 의원은 과거 당 윤리위의 징계 사례들이 실패로 끝났던 점을 지적하며 이번 징계 추진 역시 당을 극심한 위기로 몰아넣을 것이라고 경고했다.

그는 "이미 그런 현상이 한동훈 전 대표의 제명 처분에서부터 이어져 왔다"며 "그 이후 다른 의원들에 대한 징계가 법원에서 이유가 없다며 인용(효력정지)돼 결국 우리 당이 망신을 당하는 일도 있지 않았느냐"고 꼬집었다.

한 전 대표의 정계 복귀와 배현진 의원·김종혁 전 최고위원 등의 법원 가처분 인용으로 윤리위 징계가 무력화됐던 전례를 짚은 것이다.

이어 "민생이 타들어가고 수권정당으로서 대한민국을 살려야 할 시점에 내부총질과 내부싸움으로 당권에 의해 난맥상을 보이게 되면 국민들은 우리 당을 더 버리게 될 것"이라며 "징계의 칼자루를 휘두르는 것은 본인의 사퇴 사유를 더욱 배증시키고 스스로 함정에 빠지는 꼴이며, 결국 당대표가 빨리 물러나라는 목소리만 더 커지게 될 것"이라고 비판했다.

또한 송 의원은 자신이 장 대표를 향해 지속적으로 비판 목소리를 내온 데 대해 "지방선거를 전후해 보여준 행태가 많은 국민을 실망시켰고 선거에 악영향을 줬다"며 "정당의 책임 있는 자리는 선거 결과에 응당의 책임을 지고 깨끗하게 물러나는 것이 멋있는 정당정치의 본모습"이라고 지적했다.

아울러 윤리위가 중앙당사가 아닌 외부 모처에서 비공개 회의를 진행했다는 보도에 대해서는 "그 자체가 비정상"이라며 "지도부가 보이는 행태 하나하나가 정상적으로 보이지 않는다. 이상한 방향으로 결과가 나오게 되면 당을 엄청난 소용돌이와 새로운 위기 국면으로 몰아갈 수 있다"고 우려했다.

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