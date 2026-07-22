[특징주] 삼성전자 5%·SK하이닉스 8%대↑…美 반도체 훈풍

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자와 SK하이닉스가 22일 장 초반 강세를 보였다.
- 간밤 뉴욕증시서 반도체주가 일제히 반등하며 투자심리가 개선됐다.
- 글로벌 반도체주 저가 매수세로 국내 대형주 투자심리가 회복됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미국 반도체주 반등에 투자심리 회복
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 22일 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체주 급등에 힘입어 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 19분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 1만4500원(5.60%) 오른 27만3500원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스도 16만3000원(8.88%) 상승한 199만9000원을 기록 중이다.
간밤 미국 뉴욕증시에서는 반도체주가 일제히 반등하며 투자심리가 개선됐다. 다우존스30산업평균지수는 0.74%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.89%, 나스닥종합지수는 1.29% 상승 마감했다.
필라델피아 반도체지수(SOX)는 5.21% 오르며 이틀 연속 상승했다. 마이크론테크놀로지는 12.17%, 인텔은 8.64% 상승했으며 샌디스크와 웨스턴디지털도 각각 14.41%, 12.51% 급등했다.
시장에서는 최근 조정이 이어졌던 글로벌 반도체주에 저가 매수세가 유입되면서 국내 반도체 대형주에도 투자심리가 개선된 것으로 보고 있다.
rkgml925@newspim.com