정근식 "단 한 명도 소외 없는 교육"…서울교육 2기 '기본교육' 선언

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생애 전 단계 교육권 보장…공교육 새 기준 제시

AI·민주시민교육·교육복지 등 5대 정책 방향 추진

유아 무상교육·학습안전망·마음회복학교 등 포함

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 22일 비전 선포 기자회견을 열고 서울교육 2기 비전으로 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육'을 발표했다. 이와 함께 대한민국 공교육이 나아갈 새로운 기준으로 '기본교육' 개념을 공식화했다.

'기본교육'은 헌법 제31조가 보장하는 균등한 교육권을 초·중등 단계에 한정하지 않고 유아기부터 성인까지 생애 전 단계로 확대해 실질적으로 보장하겠다는 취지다.

정근식 제24대 서울시교육감이 1일 서울시교육청 대강당에서 열린 취임식에서 취임사를 말하고 있다. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 기본교육의 4대 원칙으로 ▲만 3~5세 유아교육 국가 책임 강화 ▲기초학력 보장을 위한 학습안전망 구축 ▲헌법·역사·세계시민교육 체계화 ▲학부모·시니어 대상 평생교육 확대를 제시했다.

비전 실현을 위한 교육 지표는 '시작은 촘촘하게, 기본은 탄탄하게, 성장은 다양하게'로 설정됐다.

이를 뒷받침할 5대 정책 방향도 공개됐다. ▲AI 윤리와 디지털 시민성, 인문·예술·체육을 결합한 '미래형 전인교육' ▲학습진단성장센터 전 자치구 확대와 유아교육 강화 등을 포함한 '책임교육' ▲헌법교육과 시민참여를 강화하는 '민주시민교육' ▲무상교육 확대 등 '교육복지' ▲정신건강 지원과 교권 보호를 포함한 '안전한 교육공동체 조성' 등이다.

특히 서울시교육청은 만 3~5세 유아교육비 무상화를 단계적으로 추진하고 '1자치구 1학습진단성장센터' 구축, 공립 대안학교 성격의 '세상중학교(가칭)' 신설, 정신건강 고위기 학생을 위한 '마음회복학교' 운영 등을 핵심 과제로 제시했다.

정근식 교육감은 "서울은 가장 많은 교육자원을 가진 동시에 교육격차도 가장 큰 도시"라며 "기본교육이라는 담론을 서울이 먼저 시작해 대한민국 공교육의 새로운 기준으로 이끌겠다"고 밝혔다.

정 교육감은 "단 한 명의 학생도 배움과 성장, 안전에서 소외되지 않도록 하고 그 기본 위에서 세계를 선도하는 서울교육의 미래를 열겠다"고 강조했다.

hyeng0@newspim.com