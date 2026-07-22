韩国借世界遗产大会展示传统饮食文化和出口竞争力

纽斯频通讯社世宗7月22日电 韩国政府借第48届联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会会议（世界遗产大会）举办之机，向世界推广韩国传统饮食文化（K-Food）及食品产业国际竞争力。

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农林畜产食品部21日表示，在会议期间设立K-Food宣传馆，集中展示韩国传统饮食文化、特色食品及出口产品。

据介绍，第48届世界遗产大会20日至29日在韩国釜山会展中心（BEXCO）举行。农林畜产食品部在会议期间面向各国代表团和国内外参观者运营K-Food宣传馆，全面介绍韩国食品的发展历史、现状和未来。

宣传馆以"传承传统、迈向未来，打动世界味蕾"为主题，设置"传统饮食文化"、"现代遗产"和"全球友谊"三个展区，重点展示K-Food从传统走向现代、迈向未来的发展历程及市场潜力。

其中，"传统饮食文化"展区重点介绍已列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的韩国辛奇制作和酱料酿造文化，展示韩国饮食文化的历史及其所蕴含的共同体价值。

"现代遗产"展区介绍韩国食品名匠制度，展出由韩国食品名匠制作的酱类、辛奇、传统酒和韩式传统点心等产品，并通过影像资料介绍传统食品制作工艺和传承情况。

"全球友谊"展区将集中展示出口国际市场的韩国食品，包括方便面、饮料、街头食品等全球畅销产品，以及发酵食品、方便食品等面向不同地区市场的重点出口产品，同时介绍获得清真和纯素认证食品，展示韩国食品的国际竞争力。

活动期间，主办方还将举办互动体验活动。参观者通过扫描二维码参与问卷调查后，可从韩式传统点心、甜米露、梨汁饮料、水果味牛奶等传统食品及出口潜力产品中领取一份体验礼品。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社