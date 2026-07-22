'엑스 더 리그', 8월 2일 첫 방송…'한국 팀' 등장한 메인 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 신규 예능 '엑스 더 리그'가 8월 2일 첫 방송을 확정짓고 메인 티저를 공개했다.

ENA와 라라스테이션이 공동 제작하는 '엑스 더 리그(XTL)' 는 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르&말레이시아까지 총 9개국, 8개 팀의 글로벌 셀러들이 참여하는 세계 최초의 국가대표 세일즈 커머스 서바이벌 프로그램이다. 우승 상금 50만 달러(약 7억원)를 걸고 40인의 최정상 글로벌 셀러들이 정면 승부를 벌이는 커머스 국가대항전으로, MC로 티파니 영과 뱀뱀이 캐스팅돼 전 세계 시청자들의 이목을 집중시키고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엑스더리그 포스터. [사진=ENA, 라라스테이션] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

한국 팀을 대표해서는 '대한민국 최고 브랜드 메이커'인 노희영이 '팀 오너'로, '라이프 스타일 아이콘'이자 '2040의 워너비' 기은세가 '팀 캡틴'으로 출전한다. 여기에 뷰티 아티스트 '상은언니', 실용템 감별사 '깎언니', 패션 전문가 '깡 스타일리스트'가 팀원으로 뭉쳐 우승을 노린다. 미국 팀에는 넷플릭스 리얼리티 시리즈 'Too Hot to Handle'의 출연자인 프란체스카 파라고가, 싱가포르&말레이시아 팀에는 770만 구독자를 보유한 아시아 최고의 콘텐츠 제작자 지안하오 탄이 참여해 눈길을 끈다. 특히 이들 40인의 구독자 수를 합치면 무려 3억 6천만 명이 넘어가는 터라, 전 세계적인 파급력이 엄청날 것으로 예상된다. 치열한 경쟁을 통해 최종 우승 팀으로 선정된 팀에게는 50만 달러의 우승 상금과, 'Global No.1 Seller'라는 타이틀이 주어진다.

이런 가운데, 제작진은 메인 티저를 선보이며 '엑스 더 리그'의 화려한 시작과, 글로벌 최정상 셀러 40인의 정체를 깜짝 공개했다. 해당 티저에서 한국의 '팀 캡틴'인 기은세는 "클릭 한 번이면 지구 반대편의 물건이 내 손에 들어오지 않나. 말 그대로 '하나의 시장'이 열린 것"이라며 거대한 커머스 세상의 흐름을 짚어준다. 이어 "200개의 브랜드가 참여", "총 상금 7억 원" 등의 수식어와 함께, 8개 팀 40명의 톱 셀러들이 소개되고, 이들은 "중국팀이 (인구) 숫자가 많아서 견제 된다"는 신중한 반응부터 "딱히 두려운 팀은 없다"는 패기 넘치는 발언으로 승부욕을 드러낸다. 한국의 '팀 오너'인 노희영은 "길고 짧은 건 대 봐야겠지만, 목표는 우승이다"라고 출사표를 던진다.

직후 '단 1원의 차이로 뒤바뀌는 서열'이라는 문구와 함께 환호하는 팀과 좌절하는 팀의 모습이 포착되고, 최고의 매출을 올리기 위해 눈물까지 쏟는 셀러들의 고군분투가 담겨 흥미를 자아낸다. 마지막으로 '세상을 움직이는 왕좌는 누가 차지할 것인가?'라는 메시지와 함께, 스튜디오에 모인 40인이 셀링 전쟁을 시작하는 현장이 펼쳐져 본방송에 대한 기대감을 수직 상승시킨다.

세계 최초 글로벌 커머스 국가대항전인 ENA 신규 예능 '엑스 더 리그'는 8월 2일 저녁 7시 50분 첫 방송된다

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