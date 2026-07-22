전통건축 수리기술진흥재단 이사장에 장헌덕 한국전통문화대 명예교수

AI 핵심 요약beta
- 국가유산청은 22일 장헌덕을 제5대 전통건축수리기술진흥재단 이사장으로 임명했다
- 장헌덕 이사장은 건축·문화유산 분야 학계와 위원회에서 활동해 온 전문가다
- 전통건축수리기술진흥재단은 전통건축 부재·재료 수집과 수리기술 진흥을 위해 2017년 설립된 특수법인이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 제5대 전통건축수리기술진흥재단 이사장에 장헌덕 한국전통문화대학교 유산기술학과 명예교수를 임명했다고 22일 밝혔다.
장헌덕 신임 이사장의 임기는 2029년 7월 21일까지로 3년이다. 장 신임 이사장은 홍익대학교 건축학과 학·석사 과정을 거쳐 중국 북경 청화대 건축과 박사를 취득했다.
이후 학사문화재청 상근전문위원, 한국전통문화대학교 전통 건축학교 교수과 교학처장, 문화유산전문대학원장 등을 역임한 문화유산 건축·보존 분야의 전문가이다.
현재는 한국전통문화대학교 국가유산전문대학원 유산기술학과 명예교수와 세종시 문화유산위원회의 부동산분과 위원장, 충청남도 문화유산위원회 부동산분과 위원으로 활동 중이다.
전통건축수리기술진흥재단은 전통건축 부재와 재료의 체계적 수집·보존과 조사·연구, 전통재료·기법 전승과 함께 전통건축 수리기술의 진흥을 위해 지난 2017년 설립된 국가유산청 산하 특수법인이다.
alice09@newspim.com