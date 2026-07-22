지방자치인재원, 충청·경북·강원 공무원 대상 국정과제 워크숍 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 지방자치인재개발원은 충청·경북·강원권 시·군·구 과장과 읍·면·동장을 대상으로 국정철학과 국정과제를 공유하는 권역별 워크숍을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 워크숍은 이날 오후 충북 제천시 충청북도 자치연수원에서 열리며, 정부의 국정철학과 핵심 국정과제를 지역 행정 현장에서 효과적으로 실천할 수 있는 방안을 공유하기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

참석자들은 주민과 가장 가까운 행정 현장에서 근무하는 중간관리자로서 정부의 핵심 국정과제를 이해하고 지역 특성에 맞는 실행 전략을 논의할 예정이다.

워크숍에서는 통합 돌봄과 주민자치 활성화를 중심으로 전문가 강연이 진행된다.

배지영 한국보건복지인재원 교수는 '통합 돌봄 정책 방향과 지방정부의 역할'을 주제로 고령화에 대응하는 지방정부의 복지정책 방향을 소개한다.

이어 황종규 동양대학교 교수는 '주민주권과 읍·면·동 협치(거버넌스) 혁신'을 주제로 주민 참여 확대와 지역 공동체 활성화를 위한 행정 혁신 방안을 제시할 예정이다.

지방자치인재개발원은 지난 3월 호남권 워크숍에 이어 이번 충청·경북·강원권 행사를 개최했으며, 오는 9월에는 전국 시·군·구 부단체장을 대상으로 세종에서 워크숍을 열 계획이다. 10월에는 시·군·구 과장과 읍·면·동장을 대상으로 추가 권역별 워크숍도 이어갈 예정이다.

김정훈 지방자치인재개발원장 직무대리는 "국민이 진정한 주인이 되는 나라를 만들기 위해서는 국민과 가장 가까운 곳에서 매일 호흡하는 최일선 공직자들의 역할이 무엇보다 중요하다"라며 "이번 권역별 워크숍이 우리 공직사회에 새로운 활력을 불어넣고, 국민의 일상적인 삶을 실질적으로 풍요롭게 바꾸는 단단한 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com