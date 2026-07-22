KB운용, 첨단전략산업 목표전환펀드 출시…반도체·방산 주력

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목표수익률 7% 달성 시 채권형 전환

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용이 정부가 육성하는 12대 첨단전략산업에 투자하는 목표전환형 펀드를 출시한다. 반도체와 인공지능(AI), 방산 등 성장 산업에 투자하면서 목표수익률 달성 이후에는 채권 중심으로 운용을 전환해 수익 안정성을 높인 것이 특징이다.

KB자산운용은 정부의 첨단전략산업 핵심 기업에 투자하는 채권혼합형 상품인 'KB 코리아 첨단전략산업50 목표전환 펀드'를 출시한다고 22일 밝혔다.

이 상품은 정부가 국민성장펀드를 통해 육성하기로 한 반도체와 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 수소, 미래형 이동수단, AI 등 12대 첨단전략산업에 투자한다. 주식 편입 비중은 50% 미만으로 운용하며 나머지 자산은 국내 우량 채권에 투자해 성장성과 안정성을 함께 추구한다.

KB자산운용은 22일 'KB 코리아 첨단전략산업50 목표전환 펀드'를 출시한다. [사진=KB자산운용] 2026.07.22 plum@newspim.com

주식 부문은 반도체와 전기전자, 방산, 2차전지, 바이오, 우주·로보틱스 등 정책 수혜와 구조적 성장이 기대되는 산업 가운데 경쟁력을 갖춘 20~30개 핵심 종목으로 포트폴리오를 구성한다. 채권 부문은 국공채와 통안채, 특수채, 은행채를 비롯해 단기채 ETF와 머니마켓펀드(MMF) 등에 분산 투자한다.

목표수익률은 A클래스 기준 누적 운용수익률 7%다. 목표수익률을 달성하면 보유한 주식 자산을 모두 매도한 뒤 국내 단기채 ETF와 MMF, 채권 등 채권 관련 자산 중심으로 운용을 전환해 확보한 수익을 관리한다.

목표전환형 펀드는 일정 수준의 목표수익률을 달성하면 주식 비중을 줄이고 채권 등 안전자산 중심으로 운용 방식을 바꾸는 상품이다. 최근 AI와 방산, 반도체 등 첨단산업에 대한 투자 수요가 확대되면서 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 목표전환형 상품도 잇따라 출시되고 있다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "'KB 코리아 첨단전략산업50 목표전환 펀드'는 성장성이 높은 국내 첨단전략산업에 투자하면서 목표수익률 달성 이후에는 채권형으로 전환해 변동성을 낮추는 구조인 만큼 현재 시장 환경에서 효율적인 투자 대안이 될 것"이라고 말했다.

이 상품은 KB국민은행과 BNK경남은행, 미래에셋증권, 카카오뱅크, 한국투자증권에서 가입할 수 있다. 오는 31일까지 모집한 뒤 설정될 예정이며 모집 기간은 판매사별로 다를 수 있다.

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