한양증권, 연 8% 특판 RP 출시…1000계좌 한정 판매

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신규·기존 고객 대상 8월 31일까지 판매

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한양증권이 연 8.0% 금리를 제공하는 특판 환매조건부채권(RP)을 선보인다. 모바일트레이딩시스템(MTS) 전용 상품으로 선착순 1000계좌에 한해 판매하며, 신규 고객 유치와 모바일 플랫폼 이용 활성화를 노린다.

한양증권은 연 8.0%(세전) 금리를 제공하는 '제3차 특판 약정형 RP(환매조건부채권)'를 22일부터 판매한다고 밝혔다.

이번 상품은 한양증권 MTS를 통해 기존 고객과 신규 고객 모두 가입할 수 있다. 판매 기간은 7월 22일부터 8월 31일까지이며 선착순 1000계좌가 모두 판매되면 조기 종료된다.

한양증권은 22일부터 '제3차 특판 약정형 RP(환매조건부채권)'을 판매한다. [사진=한양증권] 2026.07.22 plum@newspim.com

약정 기간은 28일에서 91일 사이에서 선택할 수 있다. 고객 1인당 최초 매수 한도는 500만원이다. 최초 매수일에는 한도 내에서 분할 매수가 가능하지만 이후 추가 매수는 할 수 없다. 중도 환매하면 연 2.0%(세전) 금리가 적용된다.

환매조건부채권(RP)은 금융회사가 일정 기간 뒤 다시 사들이기로 약정하고 판매하는 단기 금융상품이다. 예금자보호 대상은 아니지만 약정 기간과 금리가 확정돼 단기 자금 운용 수단으로 활용된다.

증권사들은 기준금리 인하 기대와 투자 대기자금 유치를 위해 고금리 특판 RP를 잇달아 선보이며 모바일 채널 고객 확보 경쟁을 벌이고 있다.

한양증권 관계자는 "이번 특판 RP는 고객에게 경쟁력 있는 투자 기회를 제공하고 MTS 이용 활성화를 위해 마련한 상품"이라며 "앞으로도 고객의 투자 수요를 반영한 다양한 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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