뉴로메카, 디아이씨 '자동차 기어 가공 자동화 설비' 공급 파트너로 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 협동로봇 결합한 하이브리드 자동화 시스템 도입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 로봇 자동화 전문기업 뉴로메카가 자동차 기어·샤프트 분야 국내 1위 기업인 디아이씨의 기어 가공 자동화 프로젝트 공급사로 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 디아이씨는 다양한 기종을 하나의 생산라인에서 유연하게 운영할 수 있는 머신텐딩 기술과 공정 설계 역량, 생산설비를 통합 제어하는 시스템 구축 능력을 높이 평가해 뉴로메카를 선정했다. 디아이씨는 자동차 변속기 핵심 부품과 전기차 감속기를 주력으로 생산하는 국내 대표 자동차 부품 기업이다.

뉴로메카가 제안한 핵심 차별점은 기존 겐트리 로더 시스템에 지능형 협동로봇을 결합한 '하이브리드 자동화 아키텍처'다. 기존 겐트리 전용 자동화 방식은 제품 기종이 바뀔 때마다 작업자가 직접 부품을 교체하고 위치를 다시 맞추는 재티칭 과정을 거쳐야 했다.

뉴로메카 로고. [사진=뉴로메카]

뉴로메카의 시스템은 AI 기반 상황 인식, 실시간 충돌 회피, 학습 기반 교시 기능을 갖춘 2세대 협동로봇을 투입해 기종 전환에 따르는 세팅 시간을 대폭 단축했다. 이를 통해 하나의 생산라인에서 다양한 기종의 부품 가공 프로세스를 유연한 연속 흐름으로 제어할 수 있다.

생산 설비는 이더넷 기반 네트워크로 연결돼 품질 데이터와 설비 상태, 유지보수 이력을 디아이씨의 제조실행시스템(MES)에 실시간으로 통합 제공한다. 생산성 향상은 물론 설비 운영 효율과 품질 관리 수준을 함께 높이는 24시간 스마트 제조 인프라를 구현하는 방식이다.

양사는 이번 공급사 선정을 계기로 제조 자동화 분야 협력을 넓혀 나갈 계획이다. 양사는 지난 2025년 자율주행 로봇 전문기업 트위니와 'AI 기반 자율이동형 휴머노이드 협동로봇 공동 개발' 업무협약을 체결한 바 있으며, 개발 완료 단계에 이른 차세대 로봇 기술의 제조 현장 적용에 대해서도 지속적으로 협력해 나갈 예정이다.

박종훈 뉴로메카 대표이사는 "이번 공급사 선정은 정밀함이 요구되는 자동차 부품 가공 공정에서 뉴로메카의 공정 설계 기술과 시스템 통합 역량을 인정받은 사례"라며 "겐트리와 AI 협동로봇 융합 자동화를 앞세워 도메인 특화 스마트팩토리 솔루션을 국내외 제조 시장으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com