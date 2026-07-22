에이티즈 '배드', 美 '빌보드 200' 54위…3주 연속 차트인

AI 핵심 요약beta
- 에이티즈가 21일 미국 빌보드 200 차트에 54위로 올랐다
- 에이티즈 미니 14집은 빌보드 200에서 3주 연속 차트인했다
- 타이틀곡 배드는 국내 주요 음원 차트에서 자체 최고 순위를 경신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에이티즈의 신곡 '배드(BAD)'가 미국 빌보드 차트에서 3주 연속 이름을 올렸다.
21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 차트(7월 25일 자)에 따르면 에이티즈가 지난 6월 26일 발매한 미니 14집 '골든 아워: 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'는 메인 차트 '빌보드 200' 54위를 기록했다.
에이티즈의 미니 14집은 발매 첫 주 '빌보드 200(7월 11일 자)' 정상에 직행한 데 이어 지난주(7월 18일 자)에는 19위를 기록했고, 이번 주에도 차트에 이름을 올리며 3주 연속 차트인에 성공했다.
국내 차트에서도 상승세는 계속되고 있다. 타이틀곡 '배드'는 멜론 실시간 차트에서 16위, 일간 차트 24위, 주간 차트 33위에 오르며 자체 최고 순위를 잇달아 경신했다. 대중성을 확인할 수 있는 주요 음원 차트에서 연일 자체 최고 기록을 새로 쓰며 흥행 질주를 이어가고 있다.
에이티즈는 오는 29일 일본 싱글 5집을 발매한다. 이어 8월 4일부터 6일까지 3일간 K아레나 요코하마에서 2026 에이티즈 팬 미팅 '에이티니스 보야지 : 티니 미스터리(ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY)'를 개최한다.
alice09@newspim.com