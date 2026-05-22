에이티즈, '골든 아워: 파트.5'로 돌아온다…6월 26일 발매

AI 핵심 요약beta
- 그룹 에이티즈가 22일 미니 14집 컴백을 예고했다
- 새 앨범은 6월 26일 오후 1시 발매될 예정이다
- 미니 13집 빌보드 200 3위·월드투어 성료했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 약 4개월 만에 '골든 아워'로 컴백한다.
소속사 KQ엔터테인먼트는 22일 공식 유튜브 채널을 통해 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 스포일러 영상을 공개하고 컴백 소식을 밝혔다.
공개된 영상 말미에는 의문의 단어 '배드(BAD)'와 함께 발매일시인 '2026.06.26 1PM KST' 등이 새겨져 있어 에이티즈의 컴백을 기다려온 글로벌 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.
앞서 에이티즈는 지난 2월 발매한 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'로 미국 빌보드의 메인 차트인 '빌보드 200'에서 3위를 기록, 발매 첫 주 미국에서의 최대 음반 판매량을 다시 한번 경신하며 커리어 하이를 달성한 바 있다.
또한 지난해 7월부터 올해 4월까지 이어진 월드투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'를 성료, 인천을 시작으로 북미 12개 도시, 일본 3개 도시, 아시아·호주 9개 도시를 순회했다.
에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'는 오는 6월 26일 오후 1시 발매된다.
에이티즈 멤버 여상은 이날 잠실야구장에서 열리는 키움 히어로즈와의 2026 프로야구 KBO리그 주말 홈 3연전의 첫날 시구자로 마운드에 오른다.
alice09@newspim.com