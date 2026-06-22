에이티즈, 영화 같은 캐릭터 포스터 공개…'골든 아워 : 파트 5' 기대감↑

AI 핵심 요약beta
- 에이티즈가 22일 미니 14집 캐릭터 포스터를 공개했다
- 포스터는 영화 주인공 콘셉트로 각 멤버 개성을 강조했다
- 미니 14집은 26일 발매되며 공연·팬미팅도 예고됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이티즈가 영화 속 주인공을 연상케 하는 캐릭터 포스터를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.
소속사 KQ엔터테인먼트는 22일 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 캐릭터 포스터를 공개했다.
공개된 이미지는 영화 포스터를 그대로 옮겨 놓은 듯한 분위기를 자아냈다. 멤버들은 저마다 다른 표정과 제스처를 통해 개성을 표현하며 몰입감을 높였고, 한층 확장된 콘셉트 소화력을 드러냈다.
이들은 각 캐릭터에 담긴 의미를 유추하게 만든 동시에 더욱 깊어진 '골든 아워' 서사를 예고하며 궁금증을 증폭시켰다.
미니 14집에는 타이틀곡 '배드(BAD)'를 포함해 '마마시타(MAMACITA)', '톡신(TOXIN)', '폴린(Fallin')', '바디(Body)'까지 다채로운 장르의 곡들이 수록되어 있어 글로벌 리스너들의 플레이리스트를 책임질 것으로 기대를 모은다.
에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'는 오는 26일 오후 1시에 발매된다.
한편, 에이티즈는 28일 런던에서 개최되는 '브리티시 서머 타임 하이드 파크(British Summer Time Hyde Park)' 무대에 헤드라이너로 출격하며, 7월 17일부터 19일까지 3일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 2026 에이티즈 팬 미팅 '에이티니스 보야지 : 티니 미스터리(ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY)'를 개최한다.
moonddo00@newspim.com