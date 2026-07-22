三星电子将发布下半年旗舰手机 折叠屏战略三大看点引关注

纽斯频通讯社伦敦7月22日电 三星电子将于韩国时间22日晚10时在英国伦敦举行下半年旗舰智能手机新品发布会，正式发布新一代战略智能手机。随着三星扩大折叠屏产品布局、苹果预计于今年下半年推出首款折叠屏iPhone，三星此次新品发布会被视为全球折叠屏智能手机市场竞争的重要节点。

三星电子当地时间25日在美国旧金山举行的"Galaxy Unpacked 2026"活动上公开Galaxy S26系列。【图片=纽斯频通讯社】

据悉，三星电子将在现有Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip系列基础上，推出一款横向更宽的宽屏折叠屏手机。该机型机身较现有Fold系列更宽、更短，展开后的屏幕比例接近4∶3。

业内预计，新机在折叠状态下可提供接近普通直板手机的使用体验，展开后则拥有更接近平板电脑的大尺寸屏幕，重点提升视频观看、多任务处理和文档办公等使用体验。

业内认为，宽屏折叠屏产品的推出，意味着三星折叠屏产品线将由现有Fold和Flip双产品布局进一步扩展，消费者可根据不同使用场景和屏幕形态选择产品，有望进一步扩大折叠屏智能手机市场规模。

此次发布会的另一大关注点是三星与苹果之间的竞争。市场普遍预计，苹果将于今年下半年推出首款折叠屏iPhone。作为折叠屏智能手机市场的先行者，三星希望借助新品进一步巩固市场竞争优势。

市场调研机构Counterpoint Research预计，今年全球折叠屏智能手机出货量将同比增长21%。其中，三星电子预计将以32%的市场份额继续保持全球第一，苹果和华为预计市场份额分别达到25%和24%。

此外，新产品定价策略也备受市场关注。业内预计，Galaxy Z Fold8 Ultra在美国市场起售价约为2099美元，较上一代产品上涨约100美元；新增的宽屏Galaxy Z Fold8预计起售价为1899美元。随着折叠屏产品线进一步细分，不同产品之间的价格定位也将成为市场关注重点。

分析认为，产品存在涨价预期主要与核心零部件成本上升有关。随着人工智能（AI）服务器对高带宽存储器（HBM）需求持续增长，通用DRAM和NAND闪存供应趋紧，智能手机制造成本不断增加。对于三星电子移动体验（MX）业务部门而言，提高高端产品销售占比和平均销售价格（ASP）已成为维持盈利能力的重要手段。不过，价格上涨也可能影响消费者购买意愿，因此如何在成本压力、盈利能力与市场竞争力之间取得平衡，将成为三星此次新品发布的重要考验。

有声音指出，此次发布会不仅是三星展示新产品的重要活动，也是观察其未来折叠屏产品战略的重要窗口。三星能否借助新产品进一步扩大产品布局、应对苹果进入折叠屏市场带来的竞争，并继续保持全球折叠屏市场领先地位，受到业界广泛关注。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社