[갤럭시 언팩] 손 안에서 눈앞으로…AI 입은 '인텔리전트 아이웨어' 연내 출시

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갤럭시 AI·안드로이드 XR 결합…번역·길안내·기록까지 핸즈프리 구현

젠틀몬스터·워비파커와 협업…스마트폰 잇는 차세대 AI 폼팩터 승부수

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 22일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '갤럭시 언팩(Galaxy Unpacked)'에서 인공지능(AI) 안경 '인텔리전트 아이웨어(Intelligent Eyewear)'의 주요 기능과 신규 디자인 2종을 공개했다.

인텔리전트 아이웨어는 삼성전자가 갤럭시 기기를 통해 축적한 하드웨어 기술력을 안경형 폼팩터로 확장한 제품이다. 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터와 워비파커가 협업해 일상에서 자연스럽게 착용할 수 있는 디자인을 적용했다.

인텔리전트 아이웨어 워비파커 디자인 [사진=삼성전자]

제품은 카메라와 센서, 마이크, 스피커, 스냅드래곤 AR1 Gen1 등을 탑재했다. 내장 카메라로 촬영한 시야 정보를 기반으로 AI 기능을 제공한다. 1회 충전 시 최대 9시간 사용할 수 있고, 충전 케이스를 이용하면 최대 7회 추가 충전이 가능하다.

삼성전자와 구글이 협력한 안드로이드 확장현실(XR) 플랫폼 기반으로 구동된다. 음성·제스처·시각 정보를 활용한 핸즈프리 AI 경험을 지원한다. 메시지 확인과 번역, 길 안내, 정보 기록 등을 수행할 수 있다. 대화 음성이나 외국어 메뉴판을 인식해 제미나이 AI를 통한 실시간 번역도 제공한다. 또 화이트보드나 문서, 회의 장면을 촬영하면 갤럭시 노트 앱에 자동 정리할 수 있다.

인텔리전트 아이웨어 젠틀몬스터 디자인 [사진=삼성전자]

이번에는 젠틀몬스터 협업 모델과 워비파커 협업 모델의 신규 디자인 2종도 공개됐다. 이로써 지난 5월 구글 I/O 2026에서 선보인 2종을 포함해 총 4종의 디자인이 공개됐다.

최원준 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 최고운영책임자(COO)는 "인텔리전트 아이웨어는 일상 속 맥락을 자연스럽게 인식해 더욱 개인화된 AI 경험을 제공하는 새로운 접점이 될 것"이라고 말했다. 제품은 연내 출시될 예정이다.

syu@newspim.com