전국 광역 단체장 7월 22일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 22일 소상공인 방문했다
- 각 시도지사·시장들이 예산·공약·회의 일정 소화했다
- 일부 지자체장은 공식 일정 없이 내부 업무 전념했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-소상공인 민생현장 방문(12:00 청주 서원구)
-주평통 충북자문위원 연수(14:30 청주 상당구청)
-국제라이온스 충북지구 총재 이취임식(16:00 엔포드호텔)
▲우상호 강원도지사
-기획예산처 장관 면담(17:00 한국재정정보원)
▲이원택 전북지사
- 시도지사-기획예산처 장관 간담회 (11:30 세종)
- 국토부 장관 면담 (15:30 국토발전전시관)
▲허태정 대전시장
-2026년 직원대상 청렴콘서트(10:00 대강당)
-전시회 동시 개막식(이건희컬렉션<이중섭> 등 3건)(16:00 대전시립미술관 로비)
▲조상호 세종시장
-공공기관장 회의(9:00 집현실)
-첫 정례 기자간담회(10:30 정음실)
-7월 읍면동장 회의(16:00 집현실)
▲전재수 부산시장
- 면담-기획예산처 장관( 10:00 정부세종청사)
▲박완수 경남지사
- 시도지사협의회 사무총장 면담(14:00 접견실)
▲ 박찬대 인천시장
- 인천 사회복지공동 모금회 명예회장 위촉식 (09:30)
- 주요 업무 및 현안보고 (16:00)
▲추미애 도지사
- 제392회 임시회 제4차 본회의(10:00)
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
▲추경호 대구시장
- 공식 일정 없음
▲이철우 경북도지사
- 공식 일정 없음
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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