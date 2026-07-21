동해시, '긴급 돌봄 지원사업' 본격 시행...최대 72시간 지원

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 21일부터 긴급 돌봄 지원사업을 시행했다
- 위기 가구 돌봄 공백을 최대 72시간까지 지원한다
- 동 행정복지센터 신청 후 현장 확인해 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 이달부터 '긴급 돌봄 지원사업'을 본격적으로 시행한다고 21일 밝혔다. 이 사업은 갑작스러운 질병, 부상, 보호자의 부재 등으로 돌봄이 필요한 시민들에게 신속한 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
긴급 돌봄 지원사업은 일상생활에 중대한 어려움을 겪고 있는 위기 가구를 대상으로 하며 최대 72시간 동안 지원된다. 이 사업은 기존 제도에서 즉각적인 도움을 받기 어려운 사각지대를 겨냥하고 있다.
제공되는 서비스에는 요양보호사 등 전문 인력이 가정을 직접 방문해 수행하는 재가 돌봄, 가사 지원 및 일상생활 지원이 포함된다. 세면 및 식사 보조뿐만 아니라 청소나 취사 등 다양한 서비스가 포함된다.
서비스 신청은 주민등록상 주소지 관할 동 행정복지센터를 통해 가능하며 상담과 현장 확인 후 지원의 긴급성과 필요성이 검토된다.
김성래 복지과장은 "사고나 질병은 누구에게나 발생할 수 있으며 돌봄의 공백은 개인과 가족의 생계에 큰 영향을 미칠 수 있다"고 말했다. 이어 "긴급 돌봄 지원사업을 통해 시민들이 빠르게 필요한 도움을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com