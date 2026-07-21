조상호 세종시장 "예산 효율 운영...행정수도 특별법 놓쳐선 안돼"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장은 21일 간부회의에서 예산 구조조정과 행정수도 특별법 제정에 역량을 집중하자고 했다.
- 조 시장은 정부 '5극 3특' 전략을 최우선 사업으로 분류하고 실국별 예산 절감으로 재원을 확보하자고 했다.
- 조 시장은 행정수도 완성 추진위원회를 내실 있게 구성해 특별법 연내 제정을 추진하고 골든타임을 놓치지 말자고 했다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 조상호 세종시장이 효율적인 예산 집행과 행정수도 특별법 제정을 위한 역량 집중을 강조했다.
21일 세종시는 조상호 시장이 이날 간부회의를 열고 가을 조직개편과 내년도 예산 수립을 언급하며 지출 구조조정을 강조했다고 밝혔다.
조 시장은 "예산담당 부서의 검토만으로는 지출 구조조정엔 한계가 있다"면서 "실국장이 소관사업에 투입되는 예산과 조직, 인사를 함께 살펴봐달라"고 당부했다.
또 "정부 '5극 3특' 성장엔진 전략을 우리 시 최우선 필수 사업으로 분류하고 이를 위한 재원 확보를 위해 실국별로 예산 절감 방안을 마련해야 한다"고 짚었다.
그러면서 조 시장은 '행정수도 특별법' 제정을 언급하며 이에 따른 대응을 강조하기도 했다.
조 시장은 '행정수도 완성 추진위원회'를 내실있게 구성하고 행정수도 완성을 범국민적 과제로 끌어올리고 특별법 연내 제정 추진을 당부했다.
시에 따르면 행정수도 완성 추진위원회는 각 분야별 전문가들로 구성되며 내달 중 위촉될 예정이다.
끝으로 조상호 시장은 "올 가을은 행정수도 특별법 제정의 골든타임"이라고 강조하며 "기회를 놓치면 안된다. 절박한 마음으로 모든 구성원들이 역량을 집중해달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com