서울 토요일·공휴일 유아 돌봄 4배 확대…유치원·어린이집 8곳 운영

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3~5세 대상 하루 8시간 돌봄 제공

기관 유형 관계없이 거점기관에 신청

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 토요일과 공휴일의 유아 돌봄 공백을 줄이기 위해 '거점형 틈새돌봄 시범기관'을 지난해 2곳에서 올해 8곳으로 확대해 운영한다고 22일 밝혔다.

거점형 틈새돌봄은 토요일이나 공휴일에 돌봄이 필요한 3~5세 유아에게 놀이와 휴식 중심의 프로그램을 제공하는 사업이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 공모를 거쳐 유치원 4곳과 어린이집 4곳을 거점기관으로 지정했다. 운영기관은 지난해보다 4배 늘었다.

보호자는 자녀가 다니는 기관의 유형과 관계없이 거점기관에 직접 돌봄을 신청할 수 있다. 유치원에 다니는 유아가 어린이집 거점기관을 이용하거나 어린이집 재원 유아가 유치원 거점기관을 이용하는 것도 가능하다.

시범기관은 토요일과 공휴일에 하루 8시간 동안 돌봄 서비스를 제공한다. 전담 강사가 유아의 흥미와 발달 특성을 고려한 놀이·휴식 중심 프로그램을 운영한다.

기관별 여건을 활용한 체험 활동과 함께 급식과 간식도 제공한다.

서울시교육청은 교육지원청과 협력해 기관별 맞춤형 컨설팅을 지원하고 돌봄 지원단을 통한 운영 점검도 실시한다. 중간·최종 보고회를 열어 우수 사례를 발굴하고 다른 기관으로 확산할 계획이다.

서울시교육청 관계자는 "이번 사업을 통해 토요일·공휴일에도 안정적인 돌봄 서비스를 제공함으로써 보호자의 양육 부담을 덜고 유아에게는 더욱 촘촘한 공적 돌봄 환경을 제공할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 유치원·어린이집 기관 유형과 관계없이 모든 유아가 질 높은 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 거점형 틈새돌봄 시범기관을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com