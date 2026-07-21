광양시, 산업 AI 전환 가속페달…AX 실증 협약 체결

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6개 기관 협약 체결…기술 실증부터 고용 연계까지 전주기 협력

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시는 21일 '스마트제조 스케일업 컨퍼런스'를 개최하고 산업 인공지능 전환(AX) 실증 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 행사는 전남테크노파크, 광양만권HRD센터와 공동으로 산학연 협력을 통한 제조기업 경쟁력 강화와 일자리 창출 기반 마련을 목표로 커뮤니티센터에서 열렸다.

광양시는 21일 '스마트제조 스케일업 컨퍼런스'를 개최하고 산업 인공지능 전환(AX) 실증 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.[사진=광양시] 2026.07.21 chadol999@newspim.com

이날 행사에서는 광양시를 비롯해 ▲포스코DX▲국립순천대학교▲전남테크노파크▲중소벤처기업진흥공단 전남동부지부▲광양만권HRD센터 등 6개 기관이 '광양시 AX 실증 프로젝트' 추진을 위한 협약을 체결했다.

참여 기관들은 기술 실증부터 인력 양성, 고용 연계에 이르는 전 주기 협력에 나설 계획이다.

행사에는 기관·기업 관계자와 청년 및 중장년 구직자 등 200여 명이 참석했으며 기념식에 이어 컨퍼런스와 정책 상담, 기술 전시가 진행됐다.

컨퍼런스는 '제조 산업의 미래, 지역 M·AX 얼라이언스 구축'을 주제로 열려 제조 공정과 AI·DX 융합 전략, 데이터 기반 생산 혁신, 스마트공장 고도화 방안 등이 공유됐다.

포스코플로우는 그룹의 AI·AX 추진 방향과 적용 기술을 소개했으며 현대로템은 항만 물류 분야의 AI 활용 사례를 발표했다. 온텔리에이아이, 알씨케이, 조타코 등 참여 기업들은 현장 적용 중심의 혁신 사례를 제시했다.

현장에서는 중소기업을 대상으로 AX 정책 상담과 기술 전시 부스가 운영돼 도입 절차와 지원 사업, 실증 참여 방안 등에 대한 안내가 이뤄졌다.

광양시는 이번 협약을 바탕으로 AX 실증과 확산을 단계적으로 추진하고 제조업 디지털 혁신 생태계를 지속 확대해 나갈 방침이다.

박성현 광양시장은 "기업의 AX 도입을 적극 지원하고 유관기관과의 협력을 강화해 지역 제조업의 지속가능한 성장 기반을 구축하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com