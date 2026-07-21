광명시의회, 제301회 임시회 개회...조례안·주요업무 보고 심사

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회가 21일 제301회 임시회를 열고 심사에 들어갔다.
- 민생 안건과 공유재산관리계획안 등 주요 안건을 다룬다.
- 28일 본회의에서 상임위 심사안을 최종 의결할 예정이다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회가 시민 생활과 밀접한 민생 안건과 주요 시정 현안을 심사하기 위해 8일간의 의정 활동에 들어갔다.
광명시의회는 21일 제301회 임시회를 개회하고 조례안 및 일반안 2026년도 제3차 수시분 공유재산관리계획안 등 주요 안건 심사에 착수했다고 밝혔다.
이번 임시회 일정은 오는 28일까지 진행된다. 22일에는 각 상임위원회별로 상정된 조례안과 일반안을 심사하며 23년부터 27일까지는 집행부로부터 '2026년도 주요업무 국별 보고'를 청취할 예정이다.
각 상임위원회는 소관 안건의 타당성과 사업 필요성을 정밀하게 검토하는 한편 국별 업무 보고를 통해 진행 중인 주요 사업의 성과와 향후 추진 로드맵을 꼼꼼히 점검할 계획이다. 이를 통해 시민 편익을 높일 실효성 있는 대안 제시에도 주력할 방침이다.
이형덕 광명시의회 의장은 "이번 임시회에는 시민의 일상 및 민생 복지와 직결되는 중요한 안건들이 다수 상정돼 있다"며 "동료 의원들은 시민의 대변자로서 안건 하나하나를 면밀히 살피고 집행부 공직자들 역시 책임 있는 자세로 심사에 협조해 달라"고 당부했다.
광명시의회는 임시회 마지막 날인 오는 28일 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회에서 심사·의결한 안건들을 최종 가결할 예정이다.
1141world@newspim.com