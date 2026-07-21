전남광주통합특별시, 전국 씰요리대회 개최...소비확대 유도

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- 전남광주통합특별시는 21일 순천에서 전국 쌀 요리 경연대회를 열어 소비 확대에 나섰다.
- 전국 46개 팀이 참가해 본선 10개 팀이 창의적 쌀 요리를 선보였고 대상은 ‘여순광트리오’팀이 차지했다.
- 최우수상·우수상 등 수상작 레시피는 영상과 홍보자료로 제작해 온라인에 공개할 예정이라고 했다.
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[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 전국 단위 쌀 요리 경연을 통해 소비 확대에 나섰다.
전남광주통합특별시는 21일 순천제일대학교에서 전남도여성단체협의회 주관으로 '제4회 전국 쌀 요리 경연대회'를 개최했다고 밝혔다. 대회는 쌀을 활용한 창의적 요리 발굴과 레시피 확산을 통해 소비문화를 넓히기 위해 마련됐다.
이번 대회에는 전국 46개 팀이 예선에 참가했으며 전문 심사를 거쳐 본선에 오른 10개 팀이 쌀을 주재료로 한 다양한 메뉴를 선보였다. 충북 청주와 전북 정읍 등 전국 각지에서 참가가 이어졌고, 대학생과 고등학생 참여가 늘어 세대가 함께하는 경연으로 진행됐다.
심사는 대중성, 조리 용이성, 영양성, 활용 가능성, 창의성 등을 종합 반영해 이뤄졌다. 대상은 '여순광트리오'의 '누룽이와 볼카츠·요거룽·달콤한 햇살'이 차지했다. 해당 팀은 전 항목에서 고르게 높은 평가를 받았다.
최우수상은 'K-美'의 '라이스페이퍼 새우 쌈·한방전복 쌀 떡갈비·쌀 밀푀유'가 선정됐다. 우수상은 '찰나의 미학'의 '삼색약밥과 약밥카나페', '배고픈 셰프들'의 '순천쌀 봄을 품다'가 각각 수상했다.
행사에는 유덕규 전남광주통합특별시 농수산본부장, 임정심 전남도여성단체협의회장, 김영화 순천제일대학교 부총장 등이 참석해 참가자들을 격려했다.
유덕규 본부장은 "쌀은 농업의 근간이자 국민 식탁의 핵심 식재료"라며 "이번 대회에서 발굴된 레시피가 활용도를 높여 소비 확대와 식문화 활성화로 이어지길 기대한다"고 말했다.
수상 레시피는 영상과 홍보자료로 제작돼 온라인 채널을 통해 공개될 예정이다.
ej7648@newspim.com