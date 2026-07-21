제이오션중공업, 군산조선소 스마트화 착수…이음5G·AI 고도화 추진

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디지털 트윈 플랫폼 모니터링 체계 마련

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 조선·해양 인프라 기업 제이오션중공업이 이음5G와 피지컬 AI를 앞세워 군산조선소를 차세대 스마트 조선소로 바꾸는 사업에 착수했다.

제이오션중공업은 유캐스트와 '군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G 기반 피지컬 AI 솔루션 도입 사업'을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

하화정 제이오션중공업 대표(오른쪽)가 21일 김재형 유캐스트 대표와 체결한 '군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G(5G 특화망) 기반 피지컬 AI 솔루션 도입 사업'을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=제이오션중공업] 2026.07.21

제이오션중공업은 HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 군산조선소 인수를 위해 설립한 법인이다.

이번 협약은 제이오션중공업이 보유한 조선·해양 인프라에 유캐스트의 5G 특화망, 인공지능 전환(AX)·사물인터넷(IoT) 솔루션, 로봇공학 기술을 결합해 군산조선소를 스마트 야드로 고도화하는 것을 목표로 한다.

제이오션중공업은 조선소 내 실증 부지와 현장 설비, 공정 데이터를 제공하고 조선소 환경에 맞춘 특화 시나리오를 공유해 실증 테스트베드를 마련한다.

유캐스트는 이번 사업의 마스터플랜을 총괄한다. 사업장 내 이음5G 무선 통신 인프라를 설계·최적화하고 조선소 전역의 자산과 공정을 실시간 모니터링하는 3차원(3D) 디지털 트윈 플랫폼을 구축한다. 크레인, 선박 블록 등 핵심 자산 관리·추적을 위한 고신뢰 IoT 센서 네트워크를 조성하고, 종이 문서를 최소화하는 페이퍼리스 작업·공정 관리 체계도 도입한다.

안전·재해 대응 체계도 디지털 기반으로 재편한다. 양사는 작업자 안전 관리를 위해 지능형 AI CCTV와 밀폐 공간 가스·환경 IoT 센서를 연동한 통합 관제 시스템을 구축해 중대재해 예방 체계를 강화한다. 용접, 도장, 운반 등 조선소 특유의 고위험 공정에는 산업용·협동 로봇과 자율주행 운반장비(AGV·AMR)에 피지컬 AI 솔루션을 연동해 자율 제조 공정 구현을 추진한다.

두 회사는 AX 산업단지 실증과 5G 특화망 확산을 위한 정부 지원사업에도 공동으로 제안·참여하기로 했다. 관련 국책과제로 전환될 경우 유캐스트가 주관기관으로 컨소시엄을 구성할 수 있도록 우선 권한을 부여하는 등 중장기 파트너십을 이어갈 방침이다.

news2349@newspim.com