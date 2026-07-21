숭실대, 기초과학 연구사업 선정…31억원 투입 '스마트 안전센터' 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 최초 안전·보건·환경 융합센터 조성

IT·AI 활용한 전주기 안전관리체계 개발

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교는 교육부의 '2026년도 기초과학연구역량강화사업' 핵심연구지원센터 조성·운영 신규 과제에 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.

사업은 교육부 산하 국가연구시설장비진흥센터가 주관한다. 대학에 흩어진 연구장비를 분야별로 모으고 전문 운영인력을 배치해 연구시설의 운영 효율성과 기초연구 기반을 높이는 국가 학술연구지원사업이다.

숭실대 전경. [사진=숭실대]

숭실대는 이번 선정으로 2026년부터 6년 동안 정부 연구비 31억8750만원을 지원받는다. 이를 활용해 전국 최초의 '스마트 안전·보건·환경융합 핵심연구지원센터'를 구축하고 운영에 들어갈 예정이다.

센터는 생태와 산업, 환경, 기술·정보, 사회 등 5개 안전 분야를 통합하는 '총체적 안전' 체계를 기반으로 운영된다. 연구 지원이 상대적으로 부족했던 기초과학 분야에 연구장비와 전문인력을 제공하고 외부 연구자도 참여할 수 있는 개방형 연구 생태계를 조성하는 것이 목표다.

숭실대는 형남공학관 공동기기센터를 포함해 총 697.6㎡ 규모의 전용 공간을 확보할 계획이다. 이곳에는 전자현미경과 형광분석기 등 첨단 연구장비가 설치된다.

정보기술과 인공지능을 안전·보건·환경 분야에 접목한 통합관리 체계도 구축한다. 안전 관련 데이터를 수집하고 위험성을 평가·제어하는 한편 가상환경을 활용한 교육까지 하나의 체계로 연결할 방침이다.

사업 총괄책임은 숭실대 산학협력단장과 공동기기센터장을 맡고 있는 정재현 화학공학과 교수가 담당한다.

센터는 산업계와 대학, 연구기관, 공공기관이 참여하는 다학제 연구체계를 구성한다. 주요 연구과제는 ▲로봇 안전을 위한 피지컬 인공지능 프레임워크 개발 ▲디지털 트윈 기반 산업안전 표준 플랫폼 구축 ▲생태계에 독성이 적은 신소재 개발 등이다.

이윤재 숭실대 총장은 "이번 기초과학연구역량강화사업 선정은 숭실대의 연구 인프라 경쟁력과 IT·AI 역량을 인정받은 뜻깊은 성과"라고 말했다.

이어 "전국 최초 스마트 안전·보건·환경융합 핵심연구지원센터 구축을 통해 IT·AI 기반 전주기 연구 생태계 조성과 국가 연구 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

정재현 산학협력단장은 "이번 센터 구축은 대학이 보유한 IT·AI 역량을 총체적 안전과학 분야에 접목하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "첨단 연구장비 집적과 전문 운영체계를 기반으로 글로벌 표준에 부합하는 K-Safety 생태계를 조성하고 국가 재난 대응 역량 강화에 기여하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com