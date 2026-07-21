최광호 완주군의원, 중소기업 화재 복구 원스톱 지원체계 구축 '촉구'

AI 핵심 요약beta
- 완주군의회 최광호 의원은 21일 화재복구 원스톱 지원체계 구축을 제안했다
- 최 의원은 화재 폐기물 처리비 지원 제도 마련이 중소기업 복구의 관건이라 지적했다
- 완주군에 폐기물 처리비·행정절차 지원 등 종합 지원체계와 제도적 안전망을 촉구했다
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복구 지연 따른 경영 공백 최소화, 기업·일자리 보호 제도 마련 '강조'
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 완주군의회 최광호 의원은 화재 피해를 입은 중소기업의 신속한 경영 정상화를 위해 화재 복구 원스톱 지원체계 구축이 필요하다고 21일 밝혔다.
최 의원은 이날 열린 제302회 완주군의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 화재 피해 기업의 복구 과정에서 가장 큰 부담으로 꼽히는 화재 폐기물 처리 비용 지원 제도 마련을 제안했다.
최 의원은 "공장 화재는 건물과 설비 피해에 그치지 않고 생산 중단과 납품 지연, 노동자의 생계까지 위협하는 문제"라며 "화재 이후 발생하는 폐기물 처리 비용이 중소기업의 조속한 복구를 가로막는 또 다른 부담이 되고 있다"고 지적했다.
이어 "중소기업은 직접적인 재산 피해뿐 아니라 생산 중단에 따른 매출 감소, 거래처 이탈, 인건비 부담 등 사업 중단에 따른 피해가 더욱 크다"며 "화재 폐기물 처리비 지원은 기업의 재기를 돕고 일자리를 지키기 위한 최소한의 안전장치"라고 강조했다.
또한 2025년 국가정보자원관리원 대전 본원 화재 사례를 언급하며 대규모 시설도 복구에 상당한 시간이 소요된 만큼 지역 중소기업이 행정절차와 폐기물 처리, 장비 조달 등을 자체적으로 감당하기에는 한계가 있다고 설명했다.
최 의원은 완주군이 화재 피해 중소기업을 대상으로 화재 폐기물 처리비 일부 지원, 행정절차 원스톱 지원, 관련 기관 및 전문업체 연계, 복구 과정 전반에 대한 행정 지원 등을 포함한 종합 지원체계를 구축해야 한다고 제안했다.
최광호 의원은 "모든 화재 피해를 행정이 책임질 수는 없지만 피해 기업이 다시 일어설 수 있도록 실질적인 지원은 반드시 필요하다"며 "완주군이 기업과 노동자, 지역경제를 지켜낼 수 있는 제도적 안전망을 마련해 달라"고 촉구했다.
lbs0964@newspim.com