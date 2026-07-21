정종복 전북자치도의회 민주당 대표의원, 전국 연석회의 참석

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- 전북특별자치도의회 정종복 대표의원이 21일 전국 광역의회 민주당 대표들과 지방의회법 제정과 자치분권 강화를 위해 공동 대응에 나섰다.
- 전국 17개 시·도 대표의원들이 지방의회 독립성과 전문성 강화를 논의하고 전북의 자치분권·지역균형발전 의견을 제시했다.
- 참석자들은 우수 의정 사례를 공유하고 공동 건의안을 채택해 국회와 중앙당에 지방의회 위상 강화를 위한 제도 개선을 건의하기로 했다.
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의회 조직권 독립·지역 균형발전 논의, 공동 건의안 채택 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회 더불어민주당 교섭단체 정종복 대표의원은 전국 광역의회 더불어민주당 대표의원들과 함께 지방의회법 제정과 자치분권 강화를 위한 공동 대응에 나섰다고 21일 밝혔다.
정종복 대표의원과 장연국 전 대표의원은 전날 경기도의회 대회의실에서 열린 '더불어민주당 전국 광역의회 대표의원 연석회의'에 참석했다.
이번 회의에는 전국 17개 시·도 광역의회 더불어민주당 교섭단체 대표의원들이 참석해 지방의회의 독립성과 전문성 강화를 위한 지방의회법 제정과 자치분권 확대 등 주요 현안을 논의했다.
전북자치도의회는 장연국 전 대표의원의 활동을 이어 정종복 신임 대표의원을 중심으로 자치분권 강화와 지역 균형발전을 위한 의견을 적극 제시했다.
정 대표의원은 "지방의회가 독립성과 전문성을 확보하기 위해서는 지방의회법 제정과 의회 조직권 독립이 반드시 이뤄져야 한다"며 "전북특별자치도의 자치권 확대와 민생 안정을 위해서도 전국 광역의회 민주당 교섭단체 간 긴밀한 협력이 필요하다"고 말했다.
참석자들은 자유토론을 통해 각 시·도의 우수 의정 사례를 공유하고 중앙당과의 소통을 강화해 지방의회 현장의 의견이 당 정책과 법안 발의 과정에 반영될 수 있도록 협력하기로 뜻을 모았다.
더불어민주당 전국광역의회의원협의회는 이번 연석회의 결과를 바탕으로 지방의회 위상 강화를 위한 공동 건의안을 채택하고 국회와 중앙당 지도부에 제도 개선을 건의할 계획이다.
lbs0964@newspim.com