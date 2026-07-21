세종시, 어린이집 친환경급식 바우처 도입…150여 품목 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 21일 전국 최초로 어린이집 친환경급식 바우처카드 지원을 시행했다.
- 기존 현물공급에서 카드로 바꾸며 품질 저하와 지정일 수령 불편을 해소했다.
- 259곳 어린이집 1만1120명에 4억 원을 지원하며 150여 종 친환경 식재료 선택 폭을 넓혔다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 어린이집 친환경급식 지원 방식을 현물 공급에서 바우처카드로 전환한다.
시는 21일 세종고운어린이집에서 바우처카드 전달식을 열고 전국 최초로 바우처카드 기반 어린이집 친환경급식 지원사업을 시행한다고 밝혔다.
기존에는 친환경쌀과 전통된장 등 2개 품목을 연 3차례 어린이집에 일괄 공급했다. 그러나 보관 기간이 길어지면서 품질이 떨어지거나 지정된 날짜에 물품을 받아야 하는 불편이 제기됐다.
이에 시는 지난 3월 세종시어린이집연합회와 세종로컬푸드㈜ NH농협은행 세종본부와 협약을 맺고 바우처카드 사용 체계를 마련했다.
참여 어린이집은 세종로컬푸드 직매장 4곳에서 필요한 시기에 식재료를 직접 골라 구매할 수 있다. 지원 품목도 친환경농산물과 비유전자변형 콩 가공품 무항생제 계란 동물복지 축산물 등 150여 개로 확대됐다.
올해 지원 대상은 어린이집 259곳과 원아 1만1120명이며 사업비는 4억 원이다.
조상호 시장은 "영유아의 먹거리 선택권을 넓히고 지역 친환경농산물 소비도 확대할 수 있도록 사업을 안정적으로 운영하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com