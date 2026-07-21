평택시, 6801번 광역버스 4회 증차…출퇴근 혼잡 해소 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 8월3일부터 6801번 광역버스를 평일 하루 4회 증차 운행하기로 했다고 밝혔다.
- 6801번 노선 출퇴근 시간대 만차로 인한 승차 불가 민원이 지속되자 출근 2회·퇴근 2회 추가 운행을 결정했다.
- 시는 혼잡 완화 효과를 점검하며 광역버스 운행 형태를 지속 개선해 평택 30분 생활권 교통체계를 구축한다는 방침이다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 출퇴근 시간대 광역버스 이용객 급증에 따른 만차 민원을 해소하기 위해 광역버스 운행을 오는 8월 3일부터 평일 기준 하루 4회 증차해 운행한다.
21일 시에 따르면 이번 증차는 6801번 노선의 경우 출퇴근하는 평택 시민들의 이용 비중이 매우 높았으나 일부 구간에서 만차로 차량을 탑승하지 못하는 시민들의 민원이 지속적으로 제기돼 왔다.
이에 시는 시민들의 이용 통계와 불편 의견을 적극 반영해 출근 시간대 2회, 퇴근 시간대 2회 등 총 4회를 추가 운영하기로 했다.
시는 배차 간격이 줄어들어 시민들의 승차 대기 시간이 단축되는 것은 물론 차량 내부의 혼잡도 역시 크게 완화될 것으로 기대하고 있다.
특히 시는 이번 증차 운행 이후에도 수도권을 오가는 광역버스의 이용객 수와 혼잡도를 상시 점검하고 현장의 목소리와 대중교통 이용 데이터를 정밀 분석해 광역버스 운행 형태를 개선해 나간다는 계획이다.
이에 대해 최원용 평택시장은 "광역버스는 수도권으로 출퇴근하는 시민들의 중요한 발인 만큼 혼잡을 완화하는 것은 시민이 체감할 수 있는 교통 서비스 개선의 핵심 과제"라며 "이번 증차를 시작으로 평택 30분 생활권 실현을 위한 교통체계를 차질 없이 구축해 시민 중심의 교통혁신을 이뤄내겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com