최원용 평택시장, 민선 9기 청사진 발표…"시민 목소리 시정에 반영" 약속

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 평택시장은 21일 시청 대회의실에서 민선 9기 출범을 맞아 '함께 성장하고, 시민이 행복한 평택'을 구현하기 위한 미래 비전을 발표했다고 밝혔다.

이날 최 시장은 "도시의 외형적 성장을 시민 개개인 삶의 실질적인 변화로 연결하겠다"며 "시민들이 일상에서 혁신의 효능감을 체감할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 약속했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =민선 9기 출범 기자회견에서 앞으로 계획 등을 설명하고 있는 최원용 평택시장. 2026.07.21 krg0404@newspim.com

이를 위해 ▲함께 성장하는 경제도시▲시민 만족 정주 도시▲일상이 행복한 도시 등 3대 축을 제시했다.

우선 경제 분야에서는 기존 반도체 산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에 수소, 바이오, 방위산업을 새로운 성장동력으로 삼기로 특정 산업에 대한 의존도를 낮추고 안정적인 경제 구조를 구축한다는 방침이다.

또한 지역 경제의 선순환을 위해 관내 중소기업의 기술개발과 판로를 지원하고 지역 발주사업에 지역업체 참여를 확대하기로 했다.

특히 시민 만족 정주 도시 구축을 위해 동부고속화도로와 평택호횡단도로 등 주요 간선도로를 연결하는 순환 도로망 '평택링'을 구축해 평택 전역을 30분 생활권으로 연결한다는 계획이다.

이와 함께 GTX-A·C 노선 평택 연장, 신안산선 안중 연장, 신분당선 유치 등 광역철도망 확충에 속도를 내고 출퇴근 시간대 버스 집중배차 및 노선 확대로 시민들의 이동 불편을 최소화하기로 했다.

교육·돌봄 분야에서는 달빛어린이병원과 긴급야간돌봄을 확대하고 산후조리비와 출산장려금 지원은 물론 국제학교와 특목·자사고 유치를 통해 아이 키우기 좋은 환경을 조성할 예정이다. 아울러 문화·관광 벨트 조성과 데이터·AI 기반 스마트 시정시민들의 여가와 문화 향유 기회도 대폭 확대된다.

함박산 중앙공원을 중심으로 알파탄약고 역사문화공원, 평택아트센터, 박물관 등을 연계한 '메모리얼 랜드마크형 문화 벨트'가 조성되며 오성강변, 진위천, 안성천, 평택호를 잇는 '평택강 수변관광벨트'를 구축하기로 했다. 특히 데이터와 AI를 기반으로 한 '스마트 시정'을 통해 소통·책임·신속 행정을 완성할 방침이다.

이에 대해 최원용 시장은 "민선 9기는 시민주권시대를 맞아 시민의 목소리를 시정에 적극적으로 담아낼 것"이라며 "시민들이 일상생활 속에서 실질적인 변화와 효능감을 체감할 수 있는 평택을 만들기 위해 전 공직자와 함께 총력을 다하겠다"고 강조했다.

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