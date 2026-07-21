안양시장직 인수위, 민선9기 밑그림 마무리...'Any Way, Anyang' 제시

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6대 시정방침 제안...민관협치위 거쳐 최종 공약 확정

전문가 24명 3개 분과 활동...백서 제작해 시 홈페이지 공개

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시 민선 9기 안양시장직 인수위원회인 '안양의 완성 특별위원회(이하 특별위원회)'가 민선 9기 시정 기본 틀과 공약 실행 체계 수립을 마무리했다.

안양시는 지난 20일 오후 시청 상황실에서 특별위원회 최종보고회를 개최하고 특위 활동 경과와 함께 민선 9기 시정 운영 방향 공약 실행 로드맵 등을 공유했다고 21일 밝혔다.

안양시가 20일 시청 상황실에서 안양의 완성 특별위원회 최종보고회를 개최하고 있다. [사진=안양시]

이날 최종보고회에서 특별위원회는 민선 9기 안양시를 이끌어갈 시정 슬로건으로 'Any Way, Anyang(모든 길은, 안양으로!)'을 전격 제안했다.

이 슬로건은 시민의 일상과 기업의 성장, 미래 산업, 문화·예술, 교통 및 도시 공간 등 안양의 모든 가능성과 역량이 하나로 연결돼 미래로 나아간다는 비전을 담았다. 특위는 슬로건을 구체화할 6대 시정 방침으로 ▲민생우선 경제도시 ▲평생학습 복지도시▲미래활력 청년도시▲세대공감 문화도시▲ 탄소중립 정원도시▲사통팔달 혁신도시 등을 제시했다.

아울러 지난 4년간의 공약 검토 결과와 향후 추진 방향, 도시 성장 및 시민 삶의 질 향상을 위한 다각적인 정책 제언을 시에 전달했다. 전달된 공약안은 향후 안양시 민관협치위원회의 정밀 검토 및 논의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

지난달 17일 공식 출범한 특별위원회는 각 분야 전문가 24명으로 구성돼 시정혁신, 행복도시, 미래성장 등 3개 분과를 중심으로 활동을 펼쳐왔다. 특위는 부서별 업무보고를 기초로 공약의 실현 가능성, 재정 여건, 추진 일정, 법적·제도적 보완 사항 등을 면밀히 검토하는 한편 주요 사업 현장을 찾아 현장 의견을 수렴했다.

특위가 정립한 민선 9기 정책 수립 과정과 주요 논의 내용, 정책 제언 등은 향후 백서로 만들어져 안양시 홈페이지에 공개되며 민선 9기 시정 운영의 핵심 기초 자료로 활용된다.

안양의 완성 특별위원회가 20일 시청 상황실에서 최종보고회에 참여 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

문수곤 특별위원회 위원장은 "민선 9기의 성공적인 출범을 위해 정책의 방향성과 실행력을 심도 있게 다듬었다"며 "특위의 논의 결과가 안양의 더 큰 도약을 이끄는 밑거름이 되길 기대한다"고 말했다.

최대호 안양시장은 "안양의 미래를 위해 열정적으로 임해준 위원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "제시된 다양한 정책 제언을 시정에 적극 반영해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화와 성과를 반드시 만들어 내겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com