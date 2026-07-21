황성빈, '최애의 사원' 합류…강훈 절친 역 활약 예고

AI 핵심 요약beta
- P&B엔터테인먼트는 21일 황성빈이
- tvN 월화드라마 '최애의 사원'에
- 민우 역으로 캐스팅됐다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 황성빈이 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'으로 시청자들과 만난다.
21일 소속사 P&B엔터테인먼트는 황성빈이 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에 캐스팅됐다고 밝혔다.
오는 8월 3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마다.
황성빈은 극 중 강하기(강훈)의 가장 가까운 친구 '민우' 역을 맡는다. 민우는 언제나 강하기의 고민을 들어주고 든든한 힘이 되어주는 밝고 긍정적인 인물로, 특유의 유쾌한 에너지로 극에 활력을 더한다.
특히 우연한 계기로 미미(공지호)와 얽히며 예상치 못한 케미를 선보일 예정이다. 두 사람의 만남이 극 전개에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠리는 가운데, 황성빈은 자신만의 자연스러운 매력으로 극의 재미를 한층 끌어올릴 전망이다.
황성빈은 현재 방송 중인 SBS 드라마 '김부장'에서 성민호 역을 맡아 안정적인 연기력과 섬세한 캐릭터 표현으로 호평을 받고 있다. 이어 '최애의 사원'에서는 전작과는 상반된 분위기의 캐릭터에 도전하며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 선보일 예정이다.
한편 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 오는 8월 3일 오후 8시 45분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com