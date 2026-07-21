삼척시민단체 "다이옥신 22배 초과 A시멘트…민관합동 조사하라"

AI 핵심 요약beta
- 환경시민단체들이 21일 A시멘트 앞에서 다이옥신 규명을 촉구했다.
- 시민단체는 법적 기준의 22배 측정과 환경범죄를 지적했다.
- 공개설명회·건강조사·특별점검과 사과를 요구했다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해삼척기후위기비상행동 등 환경시민단체들이 21일 A시멘트 앞에서 기자회견을 열고 법적 기준의 22배에 달하는 다이옥신이 측정된 것과 관련해 "시민의 생명을 위협한 환경범죄를 규명하라"고 촉구했다.
다이옥신은 세계보건기구(WHO)가 지정한 1급 발암물질로 인체에 축적돼 암을 유발하며 면역계와 신경계, 생식기능과 호르몬 체계를 교란하는 위험한 환경 독소다.
동해삼척기후위기비상행동, 삼척동해시민행동 등 시민 단체들은 삼척시가 누구를 위해 존재하는지에 대한 의문을 제기하면서 ▲다이옥신 배출사고에 대한 시민 공개설명회 개최 ▲공장 주변 주민에 대한 건강영향 조사와 역학조사 ▲민관합동으로 대기, 토양, 하천, 지하수 및 농산물에 대한 환경조사 및 결과 공개 등을 요구했다.
이들은 또 "환경부와 원주지방환경청은 A시멘트에 대한 특별 점검을 통해 다이옥신 배출의 원인과 재발 방지 대책을 마련해야 한다"면서 "A시멘트는 시민에게 공식적으로 사과하고 배출 자료와 환경 관리 자료를 공개할 의무가 있다"고 주장했다.
마지막으로 "정부와 삼척시는 환경 파괴를 초래하는 개발 정책을 중단하고 시민의 건강과 안전을 최우선으로 고려한 지속 가능한 지역 발전 전략을 세워야 한다"고 촉구했다.
onemoregive@newspim.com