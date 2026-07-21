월드컵 욱일기 응원에 서경덕 "외신 공론화 성과…FIFA는 묵묵부답"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 성신여대 교수가 21일 욱일기 논란과 공론화 성과를 평가했다
- FIFA에 욱일기 응원 부당함을 두 차례 항의했지만 답변 없이 침묵하고 있다
- CNN 등 외신이 욱일기 문제를 집중 조명하자 일본 네티즌 반발 속 서 교수는 국제 스포츠 무대에서 사용 근절을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지구촌 스포츠 무대서 반드시 뿌리 뽑아야
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서경덕 성신여대 교수가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 계기로 일본 욱일기의 실체가 외신을 타고 전 세계에 공론화된 것은 의미 있는 성과라고 21일 밝혔다.
이번 대회 조별리그 1차전 당시 거리 응원에서 욱일기가 등장한 데 이어 2차전 경기장 안에서도 버젓이 펼쳐지면서 안팎으로 거센 비판이 쏟아졌다.
서 교수는 욱일기 응원의 부당함을 지적하는 항의 서한을 FIFA에 두 차례 발송했으나 FIFA는 별다른 답변 없이 침묵을 지키고 있는 상태다.
다만 그는 "미국 CNN과 독일 공영방송 DW, 영국 스포츠바이블 등 유력 외신들이 일련의 상황을 집중 보도하면서 서구 사회 전반에 욱일기 응원의 심각성을 각인시킬 수 있었다"고 설명했다.
실제로 CNN은 "FIFA가 정치적 메시지나 차별적 요소, 군사적 색채를 띤 깃발의 반입을 엄격히 금지하고 있으나 욱일기에 관해서는 공식 입장을 표명하지 않고 있다"며 꼬집기도 했다.
이 같은 소식이 일본 야후재팬 등을 통해 현지에 전해지자 다수의 일본 네티즌들은 "욱일기 응원은 하등 문제가 없다"며 서 교수의 소셜미디어 계정으로 다이렉트 메시지(DM) 테러를 가하는 등 반발하고 있다.
이에 대해 서 교수는 "국제사회의 끊임없는 공론화 작업을 발판 삼아, 월드컵이나 올림픽 등 지구촌 스포츠 축제 무대에서 욱일기 사용을 반드시 근절시켜야 할 것"이라고 거듭 역설했다.
taeyi427@newspim.com