부산교육청, 5세 유아 대상 '생존수영교육'…물놀이 안전사고 예방

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 21일 5세 유아 875명 대상 생존수영교육을 10월까지 실시했다
- 교육은 물과 친해지기·생존뜨기·기초영법·자기구조·물놀이 안전수칙 등 단계별 체험 중심으로 진행했다
- 담임교사와 전문강사, 수상안전요원 배치로 안전관리를 강화하며 유아 위기 대응 능력과 안전의식 함양에 중점을 뒀다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위해 유아 대상 생존수영교육을 확대 운영한다.
시교육청은 공·사립유치원 5세 유아 875명을 대상으로 '유아 생존수영교육'을 10월까지 실시한다고 21일 밝혔다. 이번 교육은 지난 4월부터 시작해 유치원별 일정에 따라 순차적으로 진행 중이다.
프로그램은 유아 발달 수준을 고려한 체험 중심으로 ▲물과 친해지기▲생존뜨기▲기초 영법▲자기구조 방법▲물놀이 안전수칙 등으로 나눠 단계적으로 교육한다.
수업은 담임교사와 자격을 갖춘 생존수영 강사가 함께 맡는다. 현장에는 수상안전요원을 배치하고 사전 안전점검과 응급상황 대응체계를 갖춰 안전 관리를 강화했다.
시교육청은 여름철 물놀이 증가 시기에 맞춰 교육 운영 상황을 지속 점검하고 유아의 위기 대응 능력과 안전의식 함양에 중점을 둘 계획이다.
김석준 교육감은 "생존 수영교육은 물놀이 안전사고에 대비해 자신의 생명을 지키는 힘을 기르는 교육"이라며 "앞으로도 유아 안전역량을 높이는 체험 중심 안전교육을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com