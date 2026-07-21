"정부 예산 확보 지금이 골든타임"…추경호 대구시장 국비확보 팔걷었다

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장이 20일 기획예산처를 찾아 2027년도 국비예산 지원을 요청했다
- 대구경북통합신공항·광역철도·고속도로 등 안보·균형발전 핵심 기반사업 필요성을 중점 설명했다
- 미래 모빌리티·로봇·AI 반도체와 뮤지컬 콤플렉스 등 신산업·문화 사업 국비 반영 위해 중앙부처·국회 설득에 총력을 다하겠다고 말했다
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추 시장 "한 번이라도 더 설명하고...한 사람이라도 더 만나 설득할 것"
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추경호 대구시장이 2027년도 국비예산 확보에 팔을 걷었다.
21일 대구시에 따르면 추 시장은 전날 기획예산처를 직접 찾아 조용범 신임 차관을 비롯 사업별 심의관·과장들을 잇따라 만나 대구시 주요 핵심 국비사업의 당위성을 설명하고 내년도 정부예산안 반영을 요청했다.
추 시장의 이번 국비 확보 관련 중앙부처 방문은 지난 13일에 이어 두 번째이다.
이날 추 시장은 ▲대구경북통합신공항 건설 ▲대구~경북 광역철도 ▲달빛철도 ▲무주~대구 고속도로 건설 등 국가 안보와 국가 균형발전을 뒷받침할 핵심 기반사업의 필요성을 중점 설명했다.
또 ▲미래 모빌리티 AI 소프트웨어 검증 시스템 구축 ▲로봇 산업 연계 국산 AI 반도체 개발·실증 지원 등 미래 신산업 육성 사업과 ▲국립 뮤지컬 콤플렉스 조성 ▲대구 권 광역철도 예비 차량 추가 구매 등 시민 안전과 삶의 질 향상을 위한 사업도 정부 예산에 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.
추 시장은 취임 이후 현장 중심 국비 확보에 전력을 다하고 있다. 지난 7월 9일 국회에서 지역 국회의원들과 예산 정책 협의회를 열어 내년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 위한 '원팀' 협력 체계를 구축한 데 이어 13일에는 국토교통부, 재정경제부, 과학기술정보통신부, 산업통상부 등 중앙부처 차관들을 잇달아 만나 대구 미래 핵심사업의 필요성을 직접 설명했다.
추경호 시장은 "정부 예산안이 확정될 때까지 기획예산처를 비롯한 중앙부처와 국회를 직접 찾아 대구 핵심 사업을 한 번이라도 더 설명하고, 한 사람이라도 더 만나 설득하겠다"며 "중앙부처 네트워크를 바탕으로 끝까지 현장을 다니며 대구 미래를 위한 국비 확보 성과를 반드시 만들어 내겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com