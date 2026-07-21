[MLB] 이정후, 극적 동점 발판 만든 안타...송성문은 하루 만에 침묵

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 후반기 첫 시리즈를 치르고 있는 이정후(샌프란시스코)가 다시 안타를 추가하며 꾸준한 타격감을 이어갔다. 반면 메이저리그 데뷔 첫 3안타 경기를 펼쳤던 송성문(샌디에이고)은 하루 만에 침묵했다.

이정후는 21일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 코프먼 스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 캔자스시티와의 원정경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1득점을 기록했다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 샌프란시스코의 이정후가 21일 열린 캔자스시티와의 경기에서 9회초 2사 상황에서 극적인 안타를 기록했다. 2026.07.21 wcn05002@newspim.com

후반기 첫 경기였던 지난 18일 시애틀전에서 3안타를 몰아친 이정후는 다음 경기 무안타에 그쳤지만, 다시 2경기 연속 안타를 기록하며 안정적인 타격감을 이어갔다. 시즌 성적은 타율 0.303(347타수 105안타)이다.

초반 세 타석에서는 좀처럼 출루하지 못했다. 2회 1루수 땅볼, 4회 좌익수 뜬공, 7회 2루수 땅볼로 물러나며 침묵했다.

하지만 마지막 타석에서 존재감을 드러냈다. 샌프란시스코가 1-3으로 뒤진 9회초 2사 주자 없는 상황에서 상대 마무리 알렉스 랭의 시속 155㎞ 싱커를 받아쳐 유격수 키를 넘기는 안타를 만들었다.

이 안타는 극적인 동점의 발판이 됐다. 후속 타자 윌리 아다메스가 중월 동점 투런 홈런을 터뜨리면서 이정후는 홈을 밟았고, 샌프란시스코는 경기 종료 직전 3-3 균형을 맞췄다.

그러나 승리를 지키지는 못했다. 9회말 수비에서 잇따른 실책성 플레이가 나오며 무너졌다. 선두타자 로하스에게 안타를 허용한 뒤 번트 상황에서 2루 송구가 제대로 처리되지 않았고, 이어진 1사 1, 3루에서는 닉 로프틴의 기습 스퀴즈 번트를 막아내지 못하면서 끝내기 점수를 내줬다. 샌프란시스코는 3-4로 패하며 3연패에 빠졌고, 시즌 42승 58패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물렀다.

샌디에이고의 송성문. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.07.21 wcn05002@newspim.com

송성문은 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타와의 원정경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전했지만 3타수 무안타에 그쳤다.

전날(20일) 빅리그 데뷔 후 처음으로 3안타 경기를 펼치며 강한 인상을 남겼던 송성문은 이날은 상대 선발 브라이스 엘더 공략에 어려움을 겪었다. 첫 타석에서는 헛스윙 삼진으로 물러났고, 5회에는 병살타를 기록했다.

7회초에는 2사 1, 3루 추격 기회에서 큼지막한 타구를 날렸지만 중견수 뜬공으로 잡히며 아쉬움을 남겼다. 샌디에이고는 끝내 점수를 뒤집지 못하고 2-3으로 패했다.

송성문의 시즌 성적은 타율 0.231(91타수 21안타) 1홈런 15타점, OPS(출루율+장타율) 0.635를 기록 중이다. 샌디에이고는 시즌 49승 51패로 내셔널리그 서부지구 3위를 유지했다.

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