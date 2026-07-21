진안군, 흑돼지 '깜도야' 경쟁력 강화 모색

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 21일 진안흑돼지 깜도야 발전방안 중간보고회를 열었다
- 보고회에서 생산·유통·가공 개선과 브랜드 경쟁력 강화 방안을 논의했다
- 진안군은 의견을 최종 용역에 반영해 산업 경쟁력과 농가 소득을 높일 계획이다
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생산성·수익성 분석 기반 브랜드 강화 추진
[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군은 지역 대표 먹거리인 진안흑돼지 '깜도야'의 경쟁력 강화를 위해 생산과 유통, 브랜드 발전 전략 마련에 나섰다고 21일 밝혔다.
군은 전날 군청 상황실에서 '진안흑돼지(깜도야) 발전방안 용역' 중간보고회를 열고 흑돼지 산업의 지속 가능한 성장 방안과 브랜드 경쟁력 향상을 위한 연구 결과를 공유했다.
이날 보고회에는 전춘성 진안군수를 비롯해 손동규 진안군의회 부의장, 이루라 의원, 흑돼지 농가와 유통업체 관계자 등 10명이 참석해 용역 추진 상황을 점검하고 향후 발전 방향에 대해 의견을 나눴다.
보고회에서는 국내 한돈산업 현황과 시장 여건 분석, 진안흑돼지 '깜도야'의 생산성과 수익성 분석, 가공·유통체계 개선, 브랜드 경쟁력 강화 방안 등이 주요 내용으로 다뤄졌다.
참석자들은 연구 결과를 바탕으로 현장 농가의 애로사항과 개선 필요 사항을 공유하며 진안흑돼지 산업의 안정적인 성장 방향에 대해 다양한 의견을 제시했다.
전춘성 진안군수는 "진안의 대표 먹거리인 흑돼지 사육에 힘써주시는 농가에 감사드린다"며 "농가와 지속적으로 소통하면서 진안흑돼지 '깜도야'의 생산 기반 강화와 브랜드 가치 향상을 위해 노력하겠다"고 말했다.
진안군은 이번 중간보고회에서 나온 의견을 최종 용역에 반영해 진안흑돼지 산업 경쟁력을 높이고 농가 소득 증대로 이어질 수 있는 실효성 있는 발전 방안을 마련할 계획이다.
gojongwin@newspim.com