광양시, 어린이 물놀이터 2곳 24일 개장…3주간 운영

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 24일부터 8월 16일까지 물놀이터를 운영했다
- 물놀이터는 회차별 인원 제한·예약제 등으로 안전관리를 강화했다
- 광양시는 시민 무료 이용·편의시설·상시 안전관리로 쾌적한 물놀이를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 오는 24일부터 3주간 어린이와 가족을 위한 물놀이터를 운영해 안전하고 쾌적한 여름 물놀이 공간을 제공한다.
광양시는 오는 24일부터 8월 16일까지 백운제 테마공원 물놀이터와 마동근린공원 꿈빛놀이터를 운영한다고 21일 밝혔다.
물놀이터는 하루 2부제로 운영한다. 1부는 오전 10시부터 오후 1시, 2부는 오후 2시부터 오후 5시이며 45분 운영 후 15분 휴식으로 안전관리와 시설 점검을 병행한다.
매주 월요일은 시설 점검과 수질 관리를 위해 휴장하며 우천·태풍 등 기상 상황에 따라 운영이 일시 중단될 수 있다.
입장은 'MY광양' 모바일 앱 예약과 현장 선착순으로 진행된다. 앱 예약은 방문일 5일 전부터 가능하며 개인은 최대 5명, 단체는 10명 이상 50명 이하까지 신청할 수 있다.
안전한 이용을 위해 백운제 테마공원은 회차별 400명, 마동근린공원 꿈빛놀이터는 회차별 300명으로 수용 인원을 제한한다.
이용료는 시설별·거주지에 따라 다르며 광양시민은 두 물놀이터 모두 무료로 이용할 수 있고 백운제 테마공원 물놀이터 관외 이용자는 12세 이하 어린이 2000원, 13세 이상 청소년·성인은 4000원을 납부해야 한다.
백운제 테마공원 물놀이터에는 매점을, 마동근린공원 꿈빛놀이터에는 배달음식 수령이 가능한 배달존을 운영해 이용객 편의를 높인다.
광양시는 운영 기간 동안 안전관리요원을 상시 배치하고 시설 안전점검과 수질 관리를 정기적으로 실시하며 응급상황 신속 대응을 위해 유관기관과 협조체계를 구축할 계획이다.
신희섭 공원과장은 "도심 가까이에서 안전하고 시원하게 물놀이를 즐길 수 있도록 시설과 수질 관리를 철저히 하겠다"며 "가족과 함께 어린이 물놀이터를 찾아 즐거운 여름 추억을 만들기 바란다"고 말했다.
chadol999@newspim.com